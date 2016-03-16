Чебоксары, 16 марта, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Чувашия находится в режиме выборов в Госдуму РФ и Госсовет республики. Стартовали избирательные кампании, информационное пространство насыщается политической рекламой кандидатов и партий. Теме выборов был посвящён прошедший 15 марта круглый стол «Гражданский контроль на выборах в Чувашии», в котором приняли участие представители оппозиционных партий, в том числе две парламентские, а также несистемной оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Круглый стол, посвящённый выборам

Дискуссии на круглом столе развернулись вокруг прошедших сентябрьских выборов в республике, которые показали «системные нарушения» в работе избирательных комиссий, агитации и доступа к информационным площадкам, была традиционно высказана критика в части использования административного ресурса. Также отмечалось, что в Чувашии практически отсутствует система профессионального наблюдения за выборами. В обозначенной тематике участникам было явно тесно, некоторые выплескивали всё накопившееся, порой уводя обсуждения в эмоциональную плоскость. Конструктив возвращали опытные политики, охлаждая пыл отдельных коллег.

Официальные структуры представлял только глава Центризбиркома Чувашии Александр Цветков, который начал с констатации того, что «мы находимся в режиме выборов с конца прошлого года», и «сейчас нет никаких запретов на проведение различных мероприятий, в том числе связанных с раздачей так называемых подарков»: «Пока не объявлены выборы, можно хоть всех избирателей озолотить». Давая оценку выборам 2015 года, Александр Цветков заявил, что ему «не стыдно за проведённые выборы с точки зрения организации избирательного процесса»: «Да, безусловно, нарушения бывают, с нарушениями мы боремся. Результат, который получается на выборах, на мой взгляд, относительно объективный. Абсолютно объективного результата быть не может».

Руководитель Центральной избирательной комиссии Чувашии также напомнил, что «государственные структуры заинтересованы в определённом политическом результате» и согласился с тем, что «некоторые кандидаты имеют преференции» при использовании государственного и муниципального имущества в рамках выборной кампании. «На мой взгляд, это несправедливо», — высказал мнение Александр Цветков.

Он также согласился с тем, что на выборах «безусловно, административный ресурс имеет место», но, «как любое сложное философское», он «имеет две стороны медали». Без органов власти организационные вопросы по подготовке и проведению выборов не решить. С другой стороны, «применение административного ресурса с целью принудить кого-то проголосовать за определенного кандидата зачастую имеет абсолютно обратный эффект».

Предметом «лично моей гордости и гордости ЦИК, всей избирательной системы» — отношения с наблюдателями, продолжил Александр Цветков, напомнив, что за последние пять лет на выборах «ни один наблюдатель ни с одного участка не был удалён решением участковой избирательной комиссии». По данным главы ведомства, на выборах в сентябре 2015 года на одном избирательном участке в среднем наблюдение осуществляли более 6 человек. В том числе на выборах главы Чувашии на 1184 участках работали 1540 членов комиссий с правом совещательного голоса и 4435 наблюдателей всех уровней (от «Единой России» — 1075, КПРФ — 318, «Справедливой России» — 277, ЛДПР — 49). На выборах в городское собрание депутатов Чебоксары было 900 членов комиссий и порядка 1 тыс. наблюдателей.

Член ЦИК Игорь Михайлов (представляет «Справедливую Россию») высказал попунктно критические замечания, заявив, что на прошедших выборах было «очень много системных нарушений, которые касались деятельности комиссий». Это недофинансирование избирательных комиссий, что «ставило их в прямую зависимость от помощи органов местного самоуправления», попытки государственных СМИ «дать преимущество одной партии» и «сознательное оформление копии протокола итогов голосования с нарушением». «Насколько я изучил, у нас более 90% копий протоколов недействительны. Этот дефект оформления может привести к тому, что в ходе судебного заседания протоколы будут признаны недействительными», — пояснил Игорь Михайлов.

Коллегу поддержал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, передав Александру Цветкову несколько копий официально заверенных протоколов жеребьёвки и итогов голосования, в которые были внесены кандидаты, не участвующие в выборах, либо проходящие по другим спискам. И за несуществующих кандидатов даже были засчитаны голоса избирателей.

«Выборы проходили в параллельном пространстве», — отреагировал Александр Цветков, принимая документы и отмечая, что на следующей неделе для ТИКов будет проведён «обучающий семинар». «Это как раз те люди, которые занимаются выдачей копий различных протоколов. Эти протоколы положу им на стол, и проведём деловую игру», — пообещал глава регионального Центризбиркома.

«Протокольную» тему подняли и в контексте вбивания итогов выборов в систему ГАС-выборы. «Система ГАС-выборы — это ловкость рук и никакого мошенничества. Приносят протоколы в закрытый кабинет, там сидит технический специалист, который вводит данные», — сказал политик со стажем Владислав Солдатов, приведя в качестве яркого примера выборы 2006 года, когда в ходе сверки голосов «ноль потерялся»: «На наших протоколах было 300 голосов, а система дала 30 голосов. В итоге крайним остался технический специалист, который, в свою очередь, ссылался на старое оборудование. А техспециалист не является членом избирательной комиссии, к ответственности его привлечь сложно, не говоря уже об уголовном преследовании за фальсификацию данных. Суд подтвердил, что нарушение было, но потом выдал заключение, что на общий итог выборов это не повлияло».

Чтобы тотально контролировать всю официальную систему подсчёта, нужно практически создать альтернативную систему ГАС-выборы, продолжил депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия»), в прошлом году участвовавший в выборах главы республики. «Мы почувствовали очень серьёзное сопротивление, когда начали вводить наших членов с правом совещательного и решающего голоса в состав комиссии, которая должна вводить информацию в систему ГАС-выборы. То есть там идёт мощнейшее противодействие. Очевидно для нас, что именно на стадии ввода в ГАС-выборы идёт, скажем так, «слизывание» определённой части голосов в пользу нужных кандидатов».

Координатор Моргаушского отделения ЛДПР Владимир Ямангеев с критикой обрушился на полицию, которую однажды пришлось вызывать через УФСБ: «Полиция не особо спешила фиксировать конкретное нарушение выборного законодательства. Пришлось тогда звонить в ФСБ — через пять минут полиция прилетает, и косо смотрит». «Не что правоохранительные органы, а даже ТИК не реагирует, когда ЦИК Чувашии делает замечания», — поддержали тему другие участники встречи, напомнив прошлогоднее противостояние территориальной избирательной комиссии Чебоксар с Центризбиркомами Чувашии и России.

Было высказано мнение, что ситуация можно кардинально измениться, если «первые лица будут делать то, что сами декларируют» об открытых, честных и конкурентных выборах. «Если Михаил Васильевич (глава Чувашии Михаил Игнатьев, ИА REGNUM) будет делать то, что он говорит общественности, будет всё нормально. Правоохранители приедут вовремя, ЦИК будет считать правильно и т.д.» — раздражённо сказал руководитель отделения партии пенсионеров «За справедливость» Николай Степанов, подчеркнув, что «глава республики представляет интересы всех жителей и всех партий, поэтому не должен опираться или уделять внимание только «Единой России», которая — «не весь народ».

В завершение встречи участники призвали «адекватно реагировать на критику и выдержанно, конструктивно критиковать остальных участников политического процесса». Было замечено, что «нужно объединяться, обмениваться информацией, своими технологиями» и «должна быть координация, система сбора всей информации». «Будем думать о создании медиаресурса», — сказал модератор мероприятия Алексей Глухов, не теряя надежду на то, что «может быть, в этом году всем удастся обеспечить те самые открытые, честные, равнодоступные выборы в республике».

Напомним, в этом году в Чувашии, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы в Госсовет республики.