Брянск, 16 марта, 2016, 14:00 — ИА Регнум. С 21 марта по 18 апреля жители Брянска смогут бесплатно привить домашних животных против бешенства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Вакцинация животных будет проходить в рамках кампании, направленной на уменьшение случаев заболевания бешенством.

Елена Стрельникова ИА REGNUM Собака, вовремя привитая от бешенства

Вместе с тем, в Брянске началась стерилизация бездомных животных. За два месяца планируют провести операции у 200 животных. Для этого собак отлавливают, доставляют в Бежицкую ветлечебницу, где специалисты проводят операции и прививают животных против бешенства. После этого собак выпускают на улицы. Привитых помечают желтой биркой в ухе.

«С начала процесса стерилизации в марте ветеринары прооперировали 22 собаки. Затраты на обработку одного животного составляют примерно 1500 рублей», — сообщили в мэрии.

ИА REGNUM отмечает, что за последние семь дней в регионе карантин по бешенству был установлен на отдельных территориях в трех района региона.

Ранее СУ СК РФ по Брянской области начало доследственную проверку по факту обнаружения бешенства у собаки, которая покусала 18 человек. Животные разгуливало по центру Суража. От его зубов пострадали в том числе и четыре ребенка.