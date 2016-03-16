Осло, 16 марта, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Норвежский массовый убийца Андерс Беринг Брейвик, который подал в суд на Норвегию за якобы имеющее место «нечеловеческое обращение» с ним, заявил 16 марта о том, что он будет бороться за национал-социализм до «самой смерти», — сообщает Le Parisien.

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С таким заявлением праворадикальный экстремист выступил в ходе второго дня слушаний. «Я являюсь национал-социалистом с 12 лет … и я буду бороться за него до самой смерти», — подчеркнул Брейвик, указав, что намеренно отрицал свою приверженность учению до 2014 года.

«Уже пять лет государство пытается убить меня», — заявил истец. «Я не думаю, что многим удалось выжить столько же сколько мне», — добавил экстремит, отметив, что с ним обращаются «как с животным» и «подталкивают к самоубийству».

Необходимо отметить, что камера экстремиста в тюрьме строгого режима Скиен, расположенной на юге Норвегии состоит из трех помещений площадью более 31 квадратного метра, оснащена большим числом оборудования для обучения, физических упражнений. Также, отбывая 21-летний срок заключения, убийца 77 человек имеет доступ к телевидению, игровой приставке, книгам и журналам.

Напомним, 37-летний Брейвик отбывает максимально возможный тюремный срок в Норвегии в 21 год лишения свободы за убийство 77 человек, которое правый экстремист совершил 22 июля 2011 в столице страны Осло и на находящемся поблизости острове Утойя.