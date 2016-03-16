Горно-Алтайск, 16 марта, 2016, 13:44 — ИА Регнум. С наступлением весны в Алтайском заповеднике маралы — подвид благородных оленей — начинают активно выходить на открытые склоны, где появляются проталины и первая зелень. Ученым удалось получить красивые кадры животных, сделанные с помощью фоторегистратора.

altzapovednik.ru Маралы в Алтайском заповеднике

На фото запечатлены маралы на прителецких солнцепечных склонах, засыпанных свежевыпавшим снегом.