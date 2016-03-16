Москва, 16 марта, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Nissan обновил свой кроссовер, предлагаемый на российском рынке, сообщает портал «Колеса.ru»

nissan.ru Nissan Terrano

Автомобиль получил новый бензиновый ниссановский мотор H4M тольяттинской сборки. Объём его остался прежним, 1,6 литра, но мощность равна 114 лошадиным силам против предыдущих 102-х. Можно выбрать варианты с пяти — или шестиступенчатой механической КПП. Кроме того, можно выбирать между передним приводом или полным.

Двухлитровый бензиновый мотор тоже прибавил в мощности со 135 до 143 лошадиных сил. Такой двигатель ставят только на полноприводный вариант автомобиля, комплектуя его как автоматической, так и механической КПП.

На приборную панель добавили новые индикаторы, а в салоне появилась задняя лампа освещения и дополнительная розетка.

Ценовой диапазон нового Nissan Terrano — от 883 до 1 152 тысяч рублей.