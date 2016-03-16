Санкт-Петербург, 16 марта, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Руководитель петербургской компании «Амкор» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен несколько лет назад представил налоговикам заведомо ложные сведения, чтобы утаить крупную сумму от зачисления в бюджет.

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Как сообщили сегодня, 16 марта, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Александр Бирг включил в налоговые декларации по НДС за 1 и 4 квартал 2010-го, а также 1 и 3 квартал 2011 года заведомо ложные сведения о суммах НДС подлежащих вычету.

«В результате действий Бирга, ООО «Амкор» не уплатило налог на добавленную стоимость за указанный период, в размере более 18,5 млн рублей», — отметили в ГСУ.

В ходе следствия был проведен ряд обысков в так называемых фирмах-«однодневках», а также у руководства и сотрудников ООО «Амкор». Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Согласно пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, Биргу грозит до шести лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Добавим, что на днях в ГСУ СКР по Петербургу сообщали еще об одном деле о предполагаемом налоговом преступлении. Его фигурантом является гендиректор ООО «БалтФиш» Александр Хорев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, ООО «БалтФиш» имело недоимку перед бюджетом РФ на общую сумму около 100 млн рублей. «Хорев с февраля по март 2015 года, укрыл свыше 203 млн рублей, за счет которых должно было быть осуществлено взыскание», — отметили в СКР. Уголовное дело также направлено в суд для рассмотрения по существу.