Токио, 16 марта, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Японии мафиозные группировки «Ямагути-гуми» и «Кобе-гуми» в очередной раз выяснили отношения. Сегодня, 16 марта две банды якудза взаимно протаранили друг другу офисы с помощью большегрузных машин, сообщает агентство Kyodo.

wikimedia.org Банда Якудза

Якудза, ведущие войну за передел сфер влияния, в очередной раз стали участниками криминальной стычки. Первым от противника пострадал находящийся в префектуре Осака офис «Ямагути-гуми». Здание протаранила фура, за рулём которой сидел член группировки «Кобе-гуми». После содеянного мужчина пересел в другой автомобиль и покинул место инцидента.

Банда «Ямагути-гуми» ответила противнику тем же: по истечении трёх часов грузовик, за рулём которого сидел член группировки, протаранил офисное здание «Кобе-гуми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава полиции Японии Масахито Канэтака заявил, что в стране идет война между преступными группировками якудза «Ямагути-гуми» и «Кобе Ямагути-гуми». Столкновения представителей группировок наблюдаются по всей стране. В 2015 году в «Ямагути-гуми» произошел раскол и образовалась группировка «Кобе-гуми». С момента начала вражды между преступными кланами силы правопорядка находятся в состоянии повышенной готовности.

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