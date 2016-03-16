Астана, 16 марта, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Весьма неординарный поступок совершил в столице Казахстана Астане ее житель Талгат Шолтаев. Он накинул на статую девушки, входящую в скульптурную композицию «Влюбленные», платок, который прикрыл срамные места статуи.

.etovidel.net Скульптура «Влюбленные»

По словам Шолтаева, он хотел надеть на девушку казахское национальное платье, но не смог этого сделать из-за рельефных особенностей скульптуры.

«Я ждал много дней, думал, может уберут (скульпутуру. — Прим. ИА REGNUM ). В итоге, решился сам, пошел туда и надел платок. Полицейские видели мои действия. Я пояснил, что мне стыдно. Они сказали, что сделали бы то же самое. Это ведь статуя любви. У нас символом любви является история Баян сулу и Козы корпеша. Неужели так выглядят наши девушки? Неужели так будут нас воспринимать иностранцы, думать, что наших девушек не уважают?», — заявил Шолтаев.

При этом житель Астаны признал, что узнал о существовании статуи, стоящей в парке в самом центре столицы уже более 10 лет, из соцсетей. Тем не менее, по словам поборника морали, если платок со статуи снимут, он будет возвращать его на место снова и снова, до тех пор, пока скульптуру не приведут в надлежащий вид или не демонтируют.

Скульптура «Влюбленные» была установлена в одноименном парке в самом центре Астаны 10 июня 2005 года. Композицию называют еще «Счастье мое». В церемонии открытия статуи принимал участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Скульптура представляет собой две бронзовые фигуры: юноша и девушка в человеческий рост. Девушка смотрит на возлюбленного и, видимо, что-то ему рассказывает, а юноша держит ее рукой за талию. С момента своего появления в парке, скульптура привлекает тысячи влюбленных со всей Астаны. Многие считают, что этот памятник — самый эротичный в Центральной Азии. Казахская красавица, судя по всему, облачена в вымокшее под дождем платье. Автором скульптуры является казахский архитектор Ерболат Толепбай.

Ерболат Толепбай — один из самых титулованных художников Казахстана. В его послужном списке значатся: заслуженный деятель Казахстана, почетный член Императорской академии художеств России, кавалер ордена искусств и литературы Франции, обладатель премии Международного Альянса им. Сальвадора Дали за особые достижения в живописи, член Академии Художеств им. Масарыка, действительный Член Академии Художеств Киргизии и т. д.

Несмотря на то, что скульптура «Влюбленные» установлена в парке более 10 лет назад, скандал вокруг нее разгорелся совсем недавно. Поводом послужила публикация в блоге астанчанки Бахытжан Бермагамбет, которая написала следующее:

«Мы с моим любимым прогуливались по аллее влюбленных. Так вот, конечно, мы не первый раз были там, но почему-то в этот раз обратили внимание на скульптуру влюбленных парня и девушки. (По ощущениям, они казахи). Нас несколько разочаровало то, что девушка с двумя косами, хоть и излучает образ нежности и женственности, но изображена в слишком облегающем наряде, через который видны все ее «прелести», вплоть до сосков. Нам не хотелось бы, чтобы казашка с оголенным пупком выставлялась всем на обозрение. Хотелось бы, все-таки, чтобы от нее исходило веяние скромности и целомудрия, а не что-то эротическое».

Данный пост тут же расколол пользователей интернета на два лагеря: одни горячо поддерживали автора поста, другие не менее горячо заступались за искусство, делая отсылы к знаменитым памятникам мировой культуры, многие из которых являют собой изображение человеческого тела.

Спустя несколько дней ожесточенных споров, председатель Союза художников Астаны Тохтар Ермеков заявил, что прием, использованный в данной композиции, используется очень давно.

«Этот прием использовали еще древние греки, чтобы показать красоту человеческого тела. Они на модель одевали мокрую одежду. И тогда получались красивые складки и подчеркивалась живая плоть. Он (автор. — Прим. ИА REGNUM ) просто использовал такой ход, такой прием. Потому что если делать просто и закрывать одеждой, то будет менее интересно, это будет не скульптурно. Я считаю, что критические замечания неуместны. За рубежом встречаются настолько откровенные работы, у нас такие работы даже близко не поставили бы. Тогда надо, как в мусульманских странах, вообще запретить изображать человека, если на такие крайности идти», — заявил Ермеков.

Между тем, по мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, в последнее время мнению различных блогеров уделяется слишком большое внимание.

«Очень часто вижу заголовки в СМИ «интернет-пользователи осудили то-то», «блогеры раскритиковали то-то», «общественность Казахстана недовольна тем-то» и так далее. Вы мне скажите, кто все эти люди? И кто им дал право выступать от лица всего народа Казахстана? Кто им дал право навязывать свое мнение окружающим? Ведь в большинстве своем эти люди вообще мало кому известны. Но мы почему-то прислушиваемся к их словам и делаем выводы, основываясь на их умозаключениях. Я считаю, что пора это прекратить. У нас в стране есть замечательные культурологи, социологи, деятели искусств, но их мнения СМИ почему-то не спрашивают, а пользуются вот такими вот ходами, когда нет необходимости проводить журналистские расследования и работать над качеством материала. Запустил такую болванку, и все счастливы. Пора перестать возводить мнение какого-нибудь Мыркымбаева или Сидорова в ранг абсолюта. Тем более в вопросах культуры, политики и экономики», — прокомментировал политолог сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM.

Однако пока к скандалу в соцсетях прислушался даже министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. «Честно сказать, эта скульптура создавалась для молодых. Председатель союза художников Астаны дал объективную оценку, что это художественное произведение. Но тем не менее, мы страна, которая имеет свои традиции. И то, что в народе вызывает какое-то возмущение, мы должны это учесть. Мы обязаны учесть», — сказал министр.

«Можно некоторые вкрапления сделать. В мировой практике это предусмотрено. Мы сейчас создадим комиссию и обратимся к автору, чтобы он мог сделать некоторые вкрапления или, может, сгладил острые формы и так далее. Такое в мировой практике предусмотрено. Если у народа есть определенное видение и оно вызывает определенную реакцию, конечно, мы должны реагировать», — подчеркнул Арыстанбек Мухамедиулы.

Следует отметить, что скандал со статуей девушки не первый в сфере казахстанского искусства, а ее автор Ерболат Толепбай — не единственный, кто подвергся нападкам поборников морали. К примеру, в 2010 году был раскритикован казахстанский режиссер Ермек Турсунов, снявший фильм «Келин» («Невестка»). В фильме присутствуют откровенные сцены. Это вызвало большое недовольство многих граждан. И фильм, и режиссер подверглись осуждению, даже несмотря на то, что лента «Келин» была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Более того, общественные объединения «Азамат» и «Болашак» назвали картину аморальной и потребовали отозвать фильм из оскаровской номинации.