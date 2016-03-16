Вашингтон, 16 марта, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США единогласно — 393 голосами «за» — осудила преступления террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России — ИА REGNUM) против христиан, в том числе армян и ассирийцев, а также езидов и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, признав их геноцидом.

Согласно сообщению вашингтонского офиса «Ай дат» (ANCA — Armenian National Committee of America, крупнейшая армянская лоббистская организация в США), резолюцию № 75 представили сопредседатели комитета палаты представителей по вопросам религиозных меньшинств на Ближнем Востоке Джефф Фортенберри и Анна Эшу. Последняя в своем выступлении особо обратилась к своим армянским и ассирийским корням, подчеркнув важность признания палатой представителей Геноцида армян.

Вашингтонский офис «Ай дат» приветствовал принятие резолюции палатой представителей. Исполнительный директор офиса Арам Амбарян отметил важное значение подобного голосования палаты, подчеркнув, что оно подтолкнет руководство США положить конец геноцидальным нападениям, добавив, что многие из них совершаются союзниками Турции.

По сообщению того же источника, 17 марта истекает срок для администрации президента Барака Обамы для выражения своей официальной позиции по данному вопросу, и принятая резолюция крайне важна также в этом отношении.