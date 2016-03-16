Ярославль, 16 марта, 2016, 12:18 — ИА Регнум. О перспективах создания регионального фонда поддержки промышленности рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Михаил Крупин на заседании комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской облдуме. Вопрос о создании фонда сейчас прорабатывается на уровне Правительства региона.

«Ярославская промышленность является флагманом региональной экономики. Это доказали итоги 2015 года и это нам показывают итоги января и февраля 2016 года. Принципиальная позиция — программа поддержки промышленности не уменьшена ни на рубль от программы 2015 года. Объем предполагаемых средств — 200 миллионов рублей. Сегодня мы рассматриваем инструментарий. Один из инструментов — региональный фонд поддержки промышленности. В сентябре губернатор подписал соглашение в Сочи с федеральным фондом поддержки промышленности. И мы уже сегодня получили больше двух миллиардов рублей на наши предприятия», — отметил Михаил Крупин.

В рамках взаимодействия с федеральным фондом финансовую поддержку получили проекты крупных ярославских предприятий: ЗАО «Р-Фарм», ОАО «ЯЗДА», ЗАО «НПО «Регулятор». Также подписаны соглашения о предоставлении льготных займов на реализацию четырех импортозамещающих проектов, в результате которых будет создано 464 высокопроизводительных рабочих места.

Президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей Кузенев подчеркивает, что идея создания регионального фонда поддержки промышленности сегодня крайне актуальна и выгодна как предприятиям, так и самой области. Финансирование промышленных организаций должно осуществляться за счет льготных займов, предоставленных под небольшой процент.

«В последние годы помощь промышленным предприятиям оказывалась в виде безвозмездных субсидий. Это прекрасно, и многим предприятиям такая поддержка помогла. Но с этих субсидий предприятия были вынуждены платить налог на прибыль: получает из областного бюджета миллион рублей и отдает государству 200 тысяч. Причем часть — в федеральный бюджет. Поэтому на повестку дня выходит другая форма поддержки — возвратные средства, которые предоставляются на условиях займа под процент ниже банковского. Нам федеральные средства готовы предоставлять под 5 процентов, а мы будем их транслировать по предприятиям где-то под 7 процентов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Кузенев.

Он пояснил, что руководители предприятий признают такой способ поддержки более действенным, поскольку в таком случае оборотные средства могут пополняться в большем размере, и готовы за это платить. Однако пока остается открытым вопрос источника финансирования.

«Фонды, созданные за последние полгода, бьются за право распоряжаться такими деньгами. Можно рассматривать разные источники, но мы видим именно федеральный бюджет через ту или иную структуру. Причем я убежден, что создавая фонд сейчас, мы должны работать на опережение: как только у федералов сформируется программа, сразу через эту структуру ею воспользоваться. А если будем действовать постфактум, то, боюсь, денег нам уже не хватит», — прокомментировал Сергей Кузенев.

При этом областное правительство и предпринимательское сообщество ищут разные варианты решений пополнения регионального фонда. Тем более, его преимущества очевидны для всех сторон: выданные средства областной бюджет получит обратно, кроме того, они будут приносить небольшой, но постоянный доход. Предприятия получают более существенные средства, которые поступают им в полном объеме. «Такой фонд нам очень нужен. Однако финансовый блок правительства пока с опасением воспринимает эту инициативу — видимо, там настороженно относятся к дополнительным вариантам ответственности», — резюмирует президент ЯрТПП.