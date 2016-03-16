Владивосток, 16 марта, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На 18 марта в Приморье запланировано проведение митинга-концерта в честь второй годовщины воссоединения Крыма с Россией. На департаменты краевой администрации спущена «разнарядка» с количеством человек, явку которых необходимо обеспечить на митинг. При этом сотрудникам краевых учреждений объясняют, что неявка на мероприятие может грозить им вычетом из заработной платы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Схема построения участников митинга

«В программе мероприятия — выступление лидеров общественных организаций и концерт творческих коллективов Приморья. Всем участникам предлагается подготовить баннеры и транспаранты с патриотическими слоганами», — такое сообщение распространила пресс-служба администрации Приморья.

В распоряжении редакции ИА REGNUM имеются документы, определяющие расстановку участников митинга-концерта и, так называемый, «прогноз» количества участников. Он был спущен в департаменты администрации Приморского края от департамента внутренней политики, как «разнарядка». Каждый департамент должен обеспечить явку определенного количества людей. Чиновников обязывают прийти на мероприятие.

«Явка на митинг строгая. Будут сверять по спискам. В отделе кадров сказали, что неявка грозит вычетом из заработной платы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник краевого учреждения.

Самую большую разнарядку спустили на департамент образования и науки. Ему необходимо обеспечить явку 500 человек и изготовить 30 лозунгов. Обеспечить явку 300 человек и изготовить 15 лозунгов должен департамент по делам молодежи. Такое же количество митингующих распределено на департамент здравоохранения и департамент физической культуры и спорта. Все 24 департамента администрации Приморья должны обеспечить явку 3 180 человек и изготовить 216 лозунгов.

Помимо этого, департамент внутренней политики самостоятельно разработал лозунги для участников митинга. Всего их предложено 31, на выбор. «ВВП — Вежливо! Вовремя! Правильно! Счастливы вместе! Путин — спаситель Крыма и Севастополя! Один за всех и все за одного!», — такие варианты лозунгов предлагает департамент внутренней политики.

Схемой построения участников митинга строго определенно, люди от какого департамента, где располагаются. Место для губернатора Приморья Владимира Миклушевского, судя по всему, обозначено на схеме значком «VIP». В первой линейке будут стоять представители Ассамблеи народов Приморского края, ветераны, Общественная палата и другие общественные организации. Затем в 6 рядов по 50 человек выстроятся спортивные организации. А за ними общественность города Артема и Надеждинского муниципального образования. Справа расположатся представители «Единой России» (кстати, другим партиям места, судя по схеме, нет), а слева — профсоюзы по 20 человек в ряд. Общественности Владивостока отвели место на Корабельной набережной за насаждениями и железной дорогой.