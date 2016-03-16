Калуга, 16 марта, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Калуге доля наркотического пути передачи ВИЧ-инфекции выросла с 39,1% до 53,5%, что, по мнению специалистов, свидетельствует о росте числа наркозависимых, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию главного врача калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены Алешиной.

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По ее словам, в регионе главенствует половой путь передачи ВИЧ, причем, вирус ходит в среде обычных людей, в основном в возрасте за 40 лет, не маргиналов. Выявлено 237 новых случаев среди жителей области, 103 — у иностранных граждан и 29 — у иногородних.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Калуге, Мещовском, Юхновском, Бабынинском, Перемышльском районах. Лидерами по заболеванию, так называемыми территориями риска, по-прежнему остаются Боровский и Жуковский районы и город Обнинск.

Между тем, всего в Российской Федерации на 1 января 2016 года зарегистрировано 1 006 388 случаев ВИЧ-инфекции, 20,8% из них закончились летальным исходом.