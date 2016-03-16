Симферополь, 16 марта, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Около трёх тысяч симферопольцев приняли участие в праздничном шествии в центре города в честь второй годовщины референдума, определившего судьбу Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM. Колонну, вышедшую от здания Совета министров Крыма, возглавили глава республики Сергей Аксёнов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов и полномочный представитель президента России в КФО Олег Белавенцев.

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«Для меня лично этот день — самый главный праздник в Республике Крым наравне с Днём Победы. Я считаю, что этот день достоин того, чтобы проводить празднование в таком формате, когда все люди действительно чувствуют гордость за всю страну, любят свою страну, верят своему президенту», — сказал журналистам перед началом шествия глава республики Сергей Аксёнов.

«Это знаковый день как для Крыма, так и для всей России, поскольку мы помним, что два года назад по всей России был духовный подъём, какого не было с 1945 года. И Россия сейчас совсем другая после тех событий», — отметил полномочный представитель президента России в КФО Олег Белавенцев.

Депутаты Госовета пронесли в колонне флаг Республики Крым. Следом за ними шли участники Народного ополчения, представители казачьих организаций, трудовых коллективов, общественных организаций, и простые жители Крыма. Колонна прошла от площади Ленина до здания Государственного Совета Республики Крым через проспект Кирова и площадь Советскую. Шествие завершилось масштабным митингом у стен здания Государственного Совета Республики Крым, где и будут сегодня проходить основные праздничные мероприятия. В фойе здания крымского парламента открылась фотовыставка «Крым и Россия — два года вместе». Кроме того в здании Госсовета открыли «Музей истории парламента Республики Крым».

У здания администрации Симферополя прошло торжественное открытие бюста российского государственного деятеля второй половины XVIII века князя Григория Потемкина-Таврического. В Крыму его помнят как создателя Черноморского военного флота, основателя Севастополя и ещё ряда городов и деревень.

В 11:00 в симферопольском Ледовом дворце начался торжественный прием от имени руководства Крыма.

В связи с торжественными мероприятиями в столице республики, в центре города перекрыли движение, в результате Симферополь встал в многокилометровых пробках. Движение затруднено на улицах Севастопольская, Пролетарская, Розы Люксембург и ряде других улиц, служащих объездом перекрытого проспекта Кирова и улицы Александра Невского.

16 марта 2014 года крымчане и севастопольцы пришли на участки для голосования на референдуме о статусе полуострова. В бюллетени для голосования нужно было выбрать один из двух пунктов: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» или «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». В крымском избиркоме зарегистрировалось 135 наблюдателей из 23 стран, аккредитовалось 623 журналиста из 169 средств массовой информации. Согласно официальным данным, в Крыму 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%, в Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.