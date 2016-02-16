Санкт-Петербург, 16 марта, 2016, 11:52 — ИА Регнум. С 1 июня 2016 года в Ленинградской области начнет действовать анонсированный ранее принцип «светофора» при зонировании территорий, а мораторий на перевод земель под жилую застройку с этого дня будет снят. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зонирование Ленобласти по принципу «светофора»

По словам губернатора, «красная» и «желтая» зоны будут ограничены дорогой А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо, т.н. «бетонка», — прим.ред.). Предварительно, в границы «красной» зоны попадут порядка 25−30 населенных пунктов, в основном трех районов — Ломоносовского, Тосненского, Гатчинского (поселок Коммунар) и, конечно же, примыкающий к Петербургу Всеволожский район. При этом, как отметил Дрозденко, большая часть этого района все-таки попадет в «желтую» зону.

В «красной» зоне будет разрешена только комплексная застройка, подразумевающая строительство всех социальных объектов и объектов безопасности, а также инженерных сооружений и объектов уличной дорожной сети. Также в «красной» зоне в ближайшие годы не планируется многоэтажное жилищное строительство.

«Будет разрешено включать новые территории в границы населенных пунктов под комплексное освоение, но только под малоэтажное и среднеэтажное строительство — не выше 7−9 этажей. Ставка будет сделана на строительство домов от 2 до 5 этажей. Многоэтажной застройки в этой зоне уже достаточно. Все предварительные согласования по включению в границы населенных пунктов будут проходить через согласование с Градостроительным советом», — отметил губернатор Ленобласти.

В «желтой» зоне условия будут такие же жесткие, как и в «красной», с обязательным комплексным строительством. Но в этой зоне застройщикам будут компенсировать 50% стоимости строительства социальных объектов.

«Зеленая» зона останется зоной льготного строительства, где будут полностью выкупать у застройщика объекты социальной сферы. Будет допускаться и точечная застройка без строительства соцобъектов.

Ожидается, что соглашения на строительство в Ленобласти по принципу «светофора» массово начнут подписывать уже летом этого года.

«С 10 по 15 апреля все окончательные условия мы обсудим с нашим Союзом строителей Ленинградской области. С 1 июня мораторий на включение участков в границы населенных пунктов по Ленобласти будет снят. За исключением участков лесного фонда. В основном населенные пункты будут развиваться в «красной» и «желтой» зоне за счет неиспользуемых земель сельхозназначения, либо запаса, либо иных категорий, но не лесных. В «красной» зоне строительство будет в порядке исключения и только не многоэтажное», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По словам губернатора, позиция областного правительства по зонированию практически полностью совпадает с мнением строителей. Так, по Всеволожскому району «красная» зона, которую предложил региональный Союз строителей, даже чуть больше, чем-то, что предлагает комитет по архитектуре региона. «Это значит, что мы с нашими строителями на одной волне, они прекрасно понимают наши проблемы, мы понимаем их проблемы», — заметил он.

«Думаю, что программа «Светофор» будет очередным интересным ноу-хау Ленинградской области, как и программа «Соцобъекты в обмен на налоги», которая четыре года успешно отработала и дала свои результаты», — заключил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, месяц назад правительство 47-го региона приняло решение ввести новые строительные правила, по которым территории региона будут поделены на красную, желтую и зеленую зоны. Основная проблема, приведшая к необходимости введения зонирования, заключается, в том, что объем уже заявленных к строительству соцобъектов превышает плановые поступления по всем видам налогов, которые строительный комплекс заплатит в местный бюджет.

Деление территории региона по принципу «светофора» направлено, в первую очередь, на выравнивание темпов жилищного строительства и отстающих от них темпов строительства объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры с учетом возможностей регионального и местных бюджетов.

Также формирование «красной», «желтой» и «зеленой» зон будет стимулировать строительство в поселениях с наличием свободных территорий для застройки, в минимальной степени нарушающими баланс земель различных категорий.

Кроме того, новый градостроительный принцип призван сохранить привлекательность особо ценных с точки зрения рекреационно-курортного, туристического и культурно-исторического потенциала территорий Карельского перешейка (за пределами зоны высокой урбанизации Петербурга, установленной региональными нормативами градостроительного проектирования Ленобласти) и территорий 47-го региона, примыкающих к историческим районам Петербурга.

Для отнесения территорий к соответствующим зонам регулирования власти Ленобласти предлагают применить территориальный критерий (зона интенсивной урбанизации, примыкание к Петербургу), показатели темпов роста (прироста населения), критерий курортно-рекреационной и культурно-исторической территории, а также стоимостной критерий (по диапазонам средней стоимости 1 кв метра жилья).