Москва, 16 марта, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Законопроект о введении штрафа за бытовое дебоширство внес в Госдуму Дмитрий Носов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. КоАП предлагается дополнить новой статьей, вводящей ответственность за семейно-бытовое дебоширство, то есть нарушение покоя семьи в месте ее проживания (пребывания), выражающее явное неуважение к члену (членам) семьи, сопровождающееся скандалом или нецензурной бранью, оскорбительным обращением к члену (членам) семьи или порчей имущества.

Василий Перов. Дворник, отдающий квартиру барыне. Фрагмент. 1865

Санкции предлагаются в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Также проектом федерального закона предлагается установить ответственность за дебоширство в присутствии несовершеннолетнего или в отношении беременной женщины. При этом за повторное совершение правонарушений устанавливается более строгое наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей или обязательные работы до ста пятидесяти часов.

«Установление административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство позволит предотвратить совершение более тяжких преступлений таких, как причинение вреда здоровью или убийство в отношении членов семьи», — отмечает депутат.