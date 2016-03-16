Киев, 16 марта, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую концепцию развития сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стратегия

Концепция определяет основные угрозы для Украины, к которым должен быть готов оборонный сектор.

«Согласно документу, наиболее актуальными в среднесрочной перспективе будут оставаться, в частности, угроза агрессивных действий России — для истощения украинской экономики и подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения Украины и захват ее территории, применение военной силы, а также технологий гибридной войны; временная оккупация РФ территории Крыма и дальнейшие действия по дестабилизации обстановки в Балто-Черноморско-Каспийском регионе», — сказано в тексте утвержденного документа.

Также Концепция предлагает углублять сотрудничество Украины с НАТО для реформы оборонного сектора.

В качестве угроз называют «разведывательно-подрывную и диверсионную деятельность России и других государств».

Также в Киеве опасаются действий по разжиганию межэтнической, межконфессиональной и социальной розни, настроений сепаратизма, наращивания военных группировок РФ возле украинской границы и размещения ядерного оружия в Крыму.

Кроме того украинская власть опасается угрозы возможного использования территории Украины для боевых действий между Россией и НАТО.

Сейчас, после утверждения концепции Кабинет министров Украины должен разработать законопроекты, необходимые для реализации указанной концепции. На разработку соответствующих программ у правительства и силовиков есть 3 месяца.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект о прекращении дипломатических отношений между Украиной и Россией, при этом Порошенко заявлял, что на Донбассе «четко просматривается» угроза возобновления боевых действий.