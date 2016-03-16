Якутск, 16 марта, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Действия Центробанка, которые приведут к росту кредитных процентов, в условиях кризиса абсурдны, но высокие ставки по кредитам не остановят жителей России — они и дальше будут лезть в эту кабалу от безысходности. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ Юрий Данилов, комментируя то, что Центробанк считает возможным ограничить долю крупнейшего кредитора — Сбербанка — в расчете среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК), выше которой банки не имеют права устанавливать ставки по займам. Как пишут «Известия», в результате этих действий банки в скором времени получат законные основания для повышения ставок по кредитам населению.

ИА REGNUM Центральный банк России

«Это абсурдное решение в условиях кризиса в экономике России, вызванного наряду с внешними факторами также и высокой кредитной ставкой в стране. Это привело к обременению кредитами предприятий, а еще в большей степени населения, которое оказалось закабалено сверхвысокими ставками ипотечного и потребительского кредитования. Вместе с тем, если банки также будут предоставлять кредиты по высоким ставкам, то население и дальше будет лезть в эту кабалу от безысходности, то есть отсутствия денег», — уверен эксперт.

Он считает, что, с другой стороны, следствием такого положения в экономике страны стала и тяжелая ситуация в банковской сфере, вызванная невозвратом кредитов с непосильными процентами со стороны населения. «Сейчас мы наблюдаем «банкопад», когда еженедельно у одного-двух банков ЦБ РФ отзывает лицензии. Конечно, и руководители этих банков виновны в создавшейся ситуации, поскольку им «выгодно» показывать на бумаге фиктивные доходы по завышенным процентам и под этот шумок выводить реальные активы по теневым и коррупционным схемам из активов банков», — отметил Юрий Данилов.

Эксперт полагает, что ключевую ставку ЦБ РФ следует снизить до 4−6%, а коммерческие кредиты не должны превышать ключевую ставку больше чем на 50%, то есть составлять 6−9%. «А данная инициатива является явно вредительской, способной окончательно обрушить банковскую систему страны», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Напомним, банки в скором времени получат законные основания для повышения ставок по кредитам населению. Как выяснили «Известия», Центробанк считает возможным ограничить долю крупнейшего кредитора — Сбербанка — в расчете среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК), выше которой банки не имеют права устанавливать ставки по займам. В ближайшее время соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» будут обсуждены с Минфином.