Пекин, 16 марта, 2016, 11:04 — ИА Регнум.

Китайские фотошпионы выложили в сеть новые фото седана Volkswagen Magotan, официальная презентация которого состоится в апреле на Международном пекинском автосалоне.

baojiabao.com Volkswagen Magotan

Как ранее сообщал производитель, новинка от Volkswagen поступит в продажу в июле 2016 г. Volkswagen Magotan будет доступен только для китайского рынка. Немецкий автоконцерн не планирует продавать этот седан за пределами КНР, пишет «Тайпин цичэ».

Сборка Volkswagen Magotan будет осуществляться на совместном китайско-немецком предприятии FAW-Volkswagen. Magotan будет построен на базе другого седана — Volkswagen Passat, являющегося одним из самых популярных автомобилей в своем классе в КНР.

Точные технические характеристики и стоимость автомобиля станут известны в апреле 2016 г. Автолюбители полагают, что новый седан будет оснащен такими же версиями двигателя, что и Volkswagen Passat, а стоимость Magotan составит около $25 тыс.