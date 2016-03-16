Калуга, 16 марта, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Вечером 15 марта один из читателей интернет-портала kp40.ru сообщил, что в Калужском государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского проходят обыски.

Фото пресс-службы калужского государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского

«Гулял в парке Циолковского с собакой, увидел возле музея людей в масках с нашивками спецслужб, — рассказал он. — Строители, работающие на второй очереди, рассказали, что в музее идёт обыск. Может, это как-то связано с сегодняшними задержаниями чиновников в Москве?» Отметим, что в апреле 2014 года Георгий Пирумов приезжал в Калугу на церемонию закладки первого камня в основание второй очереди Музея истории космонавтики. Возможно, в Калуге спецслужбы проверяют документы по этой масштабной стройке, полагает портал kp40.ru.

Кстати, эту информацию подтвердил в социальных сетях калужский адвокат Андрей Мучкин. Между тем официальные комментарии правоохранительных органов по данному вопросу пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ РФ задержали Григория Пирумова — одного из заместителей министра культуры. Ранее 15 марта стало известно, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) возбудила уголовное дело в отношении ряда чиновников Министерства культуры РФ и нескольких предпринимателей, которые подозреваются в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия.