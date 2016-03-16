Якутск, 16 марта, 2016, 10:25 — ИА Регнум. На XXI очередном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), проведенном 14 марта 2016 года, было принято 47 республиканских законов, в первом чтении рассмотрено 10 законопроектов. По итогам заседания председатель якутского парламента Александр Жирков прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM некоторые принятые законы.

Пресс-служба Ил Тумэна Состоялось очередное пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Как «достаточно интересный» спикер якутского парламента Александр Жирков отметил принятый закон Республики Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве».

«Законопроект вызвал неоднозначную реакцию со стороны и народных депутатов, и общественности республики. Мы исходим из того, что это не императивный законодательный акт. Это, прежде всего, документ морального характера. Я бы ответил некоторым оппонентам данного законопроекта, что наложить какие-либо законодательные запреты на алкогольную продукцию мы не сможем. Это было понятно с самого начала. Что же может сделать законодатель по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения не только в нашей республике, но и по всей Российской Федерации? Одной из составляющих большой работы в этой сфере является принятие закона «Об ответственном родительстве». Безусловно, есть масса других законов, нормативно-правовых актов, которые регулируют семейные отношения в целом, права детей, родителей и так далее. Но та моральная норма, на которую мы акцентировали в нашем республиканском законе, лишней не будет. Система родительской ответственности за своих детей должна быть, наряду с ответственностью государства. В случае возникновения дополнительных вопросов, мы готовы совершенствовать принятый закон», — сказал Александр Жирков.

О разработке проекта закона Республики Саха (Якутия), направленного на поддержку ответственного родительства, одним из первых с общественной инициативой выступило Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России». Тревога матерей республики не напрасна. По данным Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Саха (Якутия), за 5 лет при пожарах в Якутии погибло 54 ребенка. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало в 2015 году гибель 9 несовершеннолетних детей по причине оставления без присмотра. Несмотря на все принимаемые меры со стороны исполнительных органов государственной власти, межведомственных советов, органов местного самоуправления, на сегодняшний день статистика свидетельствует о том, что больше всего права детей нарушаются со стороны родителей или их законных представителей, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по их защите.

На открытых площадках по всей Якутии было организовано широкое народное обсуждение проекта закона «Об ответственном родительстве» с участием родительской общественности. Всего в обсуждении законопроекта приняло участие более 143 тысяч граждан, из них поддержали принятие законопроекта 98%. В ходе формирования законодательной инициативы рассмотрены 415 предложений из 34 муниципальных районов и двух городских округов республики.

Данный документ законодательно закрепляет понятие «ответственное родительство» как реализацию родителями своих прав и обязанностей по содержанию, воспитанию обучению ребенка, исходя из его законных интересов и потребностей, создание условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться.

В тот же день, 14 марта 2016 года, в Якутске открылся XIV Съезд женщин Якутии. Женщины-делегаты, как и те, кем они были избраны на этот форум, поддержали новый законодательный акт, направленный на формирование ответственного родительства, пропаганду традиционных семейных ценностей в соответствии с духовно-нравственными устоями общества и государства.

Отдельно председатель Ил Тумэна Александр Жирков выделил целый блок рассмотренных и принятых в окончательном чтении законов о запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях 15 муниципальных образований Якутии.

«Эти принятые законопроекты также являются частью государственной политики, проводимой в республике и всей Российской Федерации по пропаганде здорового образа жизни. Конечно, законодатель не может принять на себя всю ответственность за искоренение «зеленого змия» запретительными мерами. Но он обязан выполнять свои обязанности — учитывать мнение населения, выраженное на общем сходе и отраженное в законодательных инициативах наслежных Советов депутатов муниципальных образований республики. Надо признать, что в наслегах, перед подачей в Ил Тумэн соответствующего пакета документов, проводится тщательная предварительная работа, учитывающая мнение каждого жителя наслега. Важно, чтобы в каждом селе не было никакого давления в принятии того или иного решения, ценность которого заключается в принципе доброй воли. Только в этом случае, когда глава муниципального образования имеет в качестве доказательства доброй воли жителей села соответствующие документы, законодательная инициатива рассматривается депутатским корпусом», — подчеркнул председатель Ил Тумэна.

«Наряду с законными решениями параллельно должна вестись деятельность общественности с культурной, спортивной, просветительской, профилактической и прочими составляющими. Подчеркиваю, эта большая трудоёмкая работа не одного дня», — отметил Александр Жирков.

Суть законодательных актов направлена не на запрет употребления алкогольных напитков, а на запрет розничной продажи алкогольной продукции в целях снижения числа потенциальных и реальных потребителей алкоголя, укрепления института семьи, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения и молодёжи, для предупреждения совершения преступлений и установления благоприятной социальной обстановки.

Многие главы муниципальных образований республики приводят многочисленные факты улучшения жизни населения из-за прекращения по решению наслежного Совета депутатов розничной продажи алкоголя, в рамках проводимой главой и правительством Якутии политики поддержки гражданских инициатив здорового образа жизни: снижается преступность, увеличивается рождаемость, появляется время для обустройства села, результативного участия в различных культурных, спортивных и других общественных мероприятиях. Видя перемены к лучшему, жители сел самостоятельно изъявляют желание закрепить запрет продажи горячительных напитков на уровне закона Республики Саха (Якутия). Так было, к примеру, в селе Харыялах МО «Кэнтикский наслег» Верхневилюйского района. Глава муниципального образования Валерий Николаев рассказал о том, что во время опроса населения по микрорайонам-«тюэлбэ» в январе 2016 года, 398 человек взрослого населения 100% проголосовали за выдвижение законодательной инициативы наслежными депутатами.

С учетом принятых в 2015 году Государственным Собранием (Ил Тумэн) подобных законов Республики Саха (Якутия), запрет на реализацию алкоголя охватил на сегодняшний день 26 сел в 23 муниципальных образованиях субъекта.