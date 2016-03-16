Псков, 16 марта, 2016, 10:16 — ИА Регнум. «В деле сохранения памятников «изборский алгоритм» — общая российская практика, о ней все знают, её никто не отменял, и нет гарантий, что следующие реставрационные работы в Пскове не выиграет какой-нибудь преемник «Балтстроя», — прокомментировала сегодня, 16 марта, корреспонденту ИА REGNUM «дело Минкульта» председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева.

Псковское отделение ВООПИиК Изборск. Церковь Николы на Городище до реставрации. Март 2011 г

«Почему все научно-реставрационные работы на памятниках должны быть проведены в течение менее чем полугода? Кто это придумал и ввёл в практику? За этот срок невозможно исследовать, изучить, разработать многостадийную проектную документацию, получить добросовестную экспертизу и за такой же срок — реставрировать памятник даже высококвалифицированным специалистам. Но таких становится всё меньше, их работу «отжимают» рвачи-менеджеры», — отметила Голубева. По словам председателя Псковского отделения ВООПИиК, «за такой срок возможна только туфта, что и делается повсеместно на объектах культурного наследия в России, за счёт государственного финансирования».

Она напомнила о противостоянии во время реставрации Изборской крепости между производителем работ (петербургской компанией «Балтстрой») и псковскими архитекторами-реставраторами, ведущими авторский надзор. Лишь на первом этапе реставрации работы вела Псковская реставрационная мастерская №1, у которой ещё сохранились специалисты и технологии, но она была отстранена от работ летом 2012 года, о чём писали местные СМИ.

«Балтстрой» в «рекордно короткие сроки», до конца года, подогнав толпы гастарбайтеров из стран СНГ, не владеющих ни языком, ни профессиями, буквально навалился на крепость. В таких условиях архитекторам приходилось учить строителей всему ‑ и камень тесать, и раствор мешать, и арки выкладывать… При этом они всё время менялись, им плохо платили, и люди уезжали. Страшный развал на территории, грязь, склады, отсутствие минимальной культуры производства вызывали недовольство туристов, и особенно — изборян», — рассказала Ирина Голубева. Она напомнила о том, как архитекторы и общественники «регулярно писали в прессу о безобразиях в Изборске с новыми дорогами, с проектируемыми аттракционами, с музейными домами». «Выезжала Общественная палата области и прокуратура, что-то приостанавливали задним числом, пока крутилась ржавая машина ведомств», — отметила председатель Псковского отделения ВООПИиК.

Она отметила, что «Балтстрой» ещё полгода, в спешке, дорабатывал на объекте после подписания актов сдачи.

«Почему г-на Пирумова заподозрили в коррупции только сейчас, хотя был его предшественник — г-н Черепенников, проводивший совещание с «Балтстроем» в Пскове, а теперь находящийся в федеральном розыске? Кто сменит Пирумова? Не есть ли эта смена — рокировка в интересах крупного бизнеса?» — отметила Ирина Голубева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы сегодня, 16 марта, рассмотрит ходатайство об избрании для замминистра культуры России Григория Пирумова, ранее задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств, меры пресечения. Накануне этот же суд санкционировал арест директора строительной фирмы АО «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который также был задержан по «делу Минкультуры».

Ряд чиновников Министерства культуры и несколько предпринимателей подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, среди которых Эрмитаж, Новодевичий монастырь, Изборская крепость. Общую сумму украденного следствие оценивают в 50 млн рублей.