Новосибирск, 16 марта, 2016, 11:53 — ИА Регнум. «Думается, это элемент избирательной кампании в Думу, никакого реального смысла у этой инициативы нет», — сказала ИА REGNUM новосибирский общественный деятель Олеся Вальгер, комментируя законопроект об установлении в качестве памятной даты России «Дня Сибири», внесенный в Госдуму депутатами от КПРФ. Вальгер заявляет, что жителям Сибири ни холодно ни жарко от наличия либо отсутствия этой памятной даты. «Если господа депутаты желают сделать что-то реальное на пользу Сибири, то пусть внесут поправки в Бюджетный кодекс, обеспечивающие более справедливое распределение налоговых доходов в стране», — подчеркнула общественник.

Дмитрий Кобзев, ИА REGNUM Сибирь

В свою очередь председатель союза краеведов Ново-Николаевска-Новосибирска Константин Голодяев считает, что вопросом определения таких дат должны заниматься историки. «На мой взгляд, здесь есть подмена понятий. История Сибири гораздо глубже. Образование её первой столицы — поселения Сибир (Кашлык, Искер) относится к XII веку. И если мы говорим о дне именно Сибири, то нелогично считать таким днем дату падения столицы сибирского государства. Для Сибири это скорее День благодарения России, освободившей ее от бухарского хана Кучума, который вероломно занял трон сибирского хана Едигера. Историки знают, что завоевание Сибири было длительным и непростым. Российская государственность приходила в Сибирь полтора века. Думаю, определение даты Дня Сибири более уместно доверить историкам, а не политикам», — отметил Константин Голодяев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

А вот депутат законодательного собрания Новосибирской области Евгений Подгорный «в принципе» не против отмечать День Сибири. «В свое время Михаил Ломоносов сказал, что Россия будет прирастать Сибирью. Действительно так и есть, ведь именно в Сибири находятся ресурсы, полезные ископаемые, здесь живут замечательные и талантливые люди. Что касается законопроекта, то сложно говорить о его необходимости, но то, что о Сибири нельзя забывать, — это однозначно. Думаю, накануне выборов в Государственную думу появится еще не один такой законопроект, все равно это в некоторой степени пиар», — заявил ИА REGNUM единоросс Евгений Подгорный.

«Сама по себе идея неплохая, это позволит еще больше объединиться сибирякам. Другое дело, что такие инициативы стали очень частыми, а люди сейчас ждут перемен в социально-экономическом плане, а не переименований города, или добавления памятных дат», — подчеркнул ИА REGNUM депутат совета депутатов Новосибирска Дмитрий Курбатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, депутаты от КПРФ Олег Смолин и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий установление в качестве памятной даты России «Дня Сибири». Парламентарии считают, что День Сибири уже традиционно отмечается и известен как День благодарения Сибири — 8 ноября.