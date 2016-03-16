Москва, 16 марта, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Новый автомобиль чешского производителя, созданный на основе концепта Skoda VisionS, будет продаваться на российском рынке, сообщает Daily-Motor.ru.

topgearrussia.ru Skoda VisionS

Серийная версия нового кроссовера, построенная на базе концепта, будет показана публике осенью на автосалоне в Париже. Сообщается, что новый автомобиль должен занять нишу рядом со Skoda Yeti. На данный момент известно, что в его основе будет заложена модульная платформа MQB.

Силовая установка гибридная, включающая в себя бензиновый двигатель TSI объёмом 1,4 литра, выдающий 156 л. с. и два электромотора. Общая мощность агрегата составляет 225 л. с. Коробка передач — шестиступенчатая. До скорости 100 км/ч концептуальный автомобиль разгоняется за 7,4 секунды.

СМИ сообщают, что серийный вариант автомобиля сохранит девяносто процентов дизайна концепт-кара.

Не исключено, что моторная линейка кроссовера будет включать в себя не только гибридные, но и бензиновые и дизельные двигатели.

Окончательный вариант нового автомобиля покажут в октябре, в ходе Парижского автосалона.