Уфа, 16 марта, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В условиях кризиса заниматься доплатами для чиновников безнравственно, это может вызвать возмущение среди большинства населения, считают в Башкирии.

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В Башкирии инициатива введения доплаты удмуртским чиновникам за знание удмуртского языка встретила неоднозначную реакцию. По мнению собеседников ИА REGNUM, целесообразность новшества должна подтверждаться подсчетами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновникам в Удмуртии планируют доплачивать за знание удмуртского языка от 3 до 15% должностного оклада. О проекте изменений в закон «О Государственных языках Удмуртской Республики и иных языках Удмуртской Республики» рассказал председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета республики Энвиль Касимов в ходе заседания Национального собрания ассоциации «Удмурт кенеш». Надбавка к окладу, по словам Касимова, будет предоставляться тем чиновникам, которым необходимо в практической деятельности применение двух государственных языков Удмуртии. Касимов подчеркнул, что в случае принятия указанных изменений требуется «создать инструмент для тестирования знаний удмуртского языка». Категория лиц, которым будет предоставляться надбавка, будет определяться постановлением правительства республики.

В Башкирии обязательное знание регионального языка для чиновников отдельных категорий было введено в 2007 году. В число квалификационных требований к чиновникам, которые работают непосредственно с обращениями граждан, было включено знание башкирского языка. К тому времени на башкирском языке в госучреждения республики поступало не более 10% обращений граждан.

Точное число госслужащих, к которым предъявлено требование знания башкирского языка, не определено. За введение языкового ценза для госслужащих проголосовали 92 депутата Госсобрания Башкирии, против — восемь, воздержались трое. Доплата за знание башкирского языка не предполагается.

У жителей Башкирии предложение удмуртских депутатов встретило неоднозначную реакцию. Положительно к данной инициативе отнеслись те общественные деятели, кто выступал за введение подобной надбавки за знание башкирского языка в Башкирии. Негативно оценивают новшество те, кто не поддерживал аналогичной ситуации в Башкирии.

Аргументами сторонников надбавки за знание титульного языка являлись «укрепление титульного языка», «стимулирование изучения родного языка» и так далее. Все обоснования носят «гуманитарный» характер и не содержат статистических и экономических выкладок.

Противники введения чаще всего упоминают понятия как «целесообразность», «несвоевременность», «дискриминация», «профессионализм», «расточительность».

«Удмуртским депутатам нужно прежде всего сосчитать, во сколько выльется это новшество налогоплательщикам и выяснить, какой процент обращений в госорганы подается на удмуртском языке, сколько человек занимается ответами на такие обращения и другие детали, — полагает уфимка Роза Азметова. — Безусловно, что желающие обратиться в госорганы на удмуртском языке должны иметь такую возможность, но ответы могут первоначально составляться на русском языке компетентными специалистами вне зависимости от их национальности, и русская версия ответа должна сохраняться, а потом переводиться на удмуртский. Для этого не обязательно иметь в каждом учреждении знатока удмуртского, достаточно грамотно организовать службу перевода».

Кроме того, по ее мнению, в условиях кризиса заниматься доплатами для чиновников безнравственно, это может вызвать возмущение среди большинства населения: «Если это начнут вводить в Удмуртии, то потом потребуют и у нас. В Уфе не хватает денег на ремонт школ и строительство больниц, откуда брать деньги на чиновников?».

Принятие решения о введении доплаты за знание языков, не обязательно удмуртского или башкирского, может принимать каждое учреждение исходя из реальных потребностей, оно же пусть и решает, какие статьи расходов готово урезать для финансирования новации. В случае, если введение доплаты затронет чьи-либо интересы, оно может быть обжаловано».

«В США на некоторых должностях при работе с испаноговорящими мигрантами, которые совершенно не владеют английским, немного доплачивают тем, кто знает испанский, — напоминает создатель сообщества «Русский язык в национальных регионах России» Галина Лучкина. — В некоторых учреждениях приплачивают за знание английского. Но послушав безграмотную речь иных руководителей и чиновников, невольно приходишь к выводу, что прежде чем вводить доплаты чиновникам за знание регионального языка, целесообразнее проверить знание ими русского».