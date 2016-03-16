Вашингтон, 16 марта, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Для многих объявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия выводит большую часть войск из Сирии стало неожиданностью, и они задаются вопросом, с чем связан этот шаг Москвы. Означает ли вывод победу Кремля, или же власти России пытаются выпутаться из опасной и влекущей за собой большие неприятности ошибки? На этот вопрос дает свой ответ обозреватель National Interest Николас Гвоздев.

syria.mil.ru Авиабаза Хмеймим. Сирия

Самым простым, считает автор, объяснением вывода войск является то, что поставленная Кремлем задача выполнена. С самого начала операция планировалась как краткосрочная кампания. В Москве не делали никаких грандиозных обещаний, не хвастались тем, что террористическая группировка «Исламское Государство» будет стерта с лица земли, а контроль над всей территорией Сирии будет возращен президенту страны Башару Асаду.

Перед тем как ВКС РФ начали свои боевые вылеты, многие эксперты уже предсказывали падение Асада и скорый приход оппозиции в Дамаск. Целью военного вмешательства России в Сирии было «оказание помощи» правительству страны, что Москва и сделала. Через шесть месяцев уже никто не пророчит крах Асада, а правительственные войска и многочисленные нерегулярные формирования вновь завладели инициативой на поле битвы.

Кроме того, изменилась и политическая динамика. Все — сирийская оппозиция, США, большинство западных стран и союзников запада в Персидском заливе — настаивали на том, что отставка Асада является необходимым предварительным условием, без которого не могут начаться какие-либо переговоры с Дамаском. Теперь, несмотря на то, что политики пытаются сохранить лицо продолжая данную риторику, различные участники сирийского политического процесса пришли к пониманию того, что власть Асада имеет определенную степень стойкости. Пойдя на военное вмешательство в стране, Путин вновь продемонстрировал, что Кремль по-прежнему остается верным своим друзьям и партнерам, что Москва умеет сочетать достижение военных и политических целей в рамках ограниченной военной кампании.

Однако существует возможность того, что вывод войск связан с желанием Москвы выйти из игры на волне побед. Вмешательство Кремля в сирийский конфликт резко изменило его имидж не только в регионе, но и во всем мире, продемонстрировав, что военные реформы и увеличение расходов на оборону, сделанные за последние несколько лет, действительно принесли свои плоды.

Войска России показали, что страна способна вести военные кампании за пределами бывшего Советского Союза и что Москва может изменить ситуацию в Сирии путем применения силы, независимо от того, что хотят в Вашингтоне, Брюсселе, Эр-Рияде или Анкаре. В ходе кампании в Сирии были продемонстрированы некоторые новые российские виды вооружения. Москва дала миру понять, что Соединенные Штаты не единственная страна, которая способна проецировать свое военное могущество в различных частях мира.

Но дав миру понять это, Москва, вероятно, осознает, что смысла продолжать демонстрировать свои возможности дальше нет, поскольку чем дольше длится кампания, тем вероятнее, что станут очевидны недостатки и просчеты военного командования России. Становится не по себе, когда российский флот успешно запускает крылатые ракеты из Каспийского моря и поражает цели в Сирии, но шок от этого достижения омрачается, по мнению автора, явными признаками наличия технических неисправностей.

Необходимо отметить, что до вывода войск Россия проводила свою кампанию, неся относительно малые потери и расходы. Если бы Россия перешла к следующему этапу и начала возвращать огромные территории, в течение многих лет удерживаемые оппозицией или боевиками ИГИЛ, вероятно, что такой шаг не дался бы Москве с той же легкостью.

С учетом того, что начало мирных переговоров дает России идеальную возможность закончить свою работу «с честью» и на высокой ноте успеха, благоразумным может показаться желание воспользоваться ею, а не рисковать столкнуться с унизительными неудачами в будущем. Вывод войск также поможет сэкономить деньги, потому что чем дольше идет кампания, тем дороже это обходится российской казне.

Вывод войск из Сирии может быть связан также, считает Гвоздев, с желанием Москвы избежать попадания в афганскую ловушку. Так, когда Россия направила свои войска в Сирию, стремлением некоторых из спонсоров сирийской оппозиции было найти способ превратить Сирию в очередной Афганистан для российской армии. Они призывали поставить мятежникам вооружения, с помощью которых оппозиция могла бы оказывать сопротивление российским военно-воздушным силам. Противники Асада также намеревались создать условия, при которых Москва была бы вынуждена направить больший сухопутный контингент в Сирию, что отрицательно сказалось бы на состоянии российского общества и экономике.

Этого не произошло благодаря прагматизму некоторых игроков, которые оценили все последствия начала опосредованной войны, скажем, между Саудовской Аравией и Россией. Возвращением к реальности стало нападение ВВС Турции на российский бомбардировщик, после которого эти разговоры прекратились на фоне перспективы столкновения крупных держав из-за Сирии.

Более того, когда в Турции стали звучать мнения о том, что стране следует направить войска в Сирию для создания там «безопасного убежища», намекая, что Анкара будет не против участия Саудовской Аравии в такой операции, Эр-Рияд (и Вашингтон) дал понять, что относится к такому развитию событий без энтузиазма.

Тем не менее Путину известно, как затяжная кампания может привести к ослаблению военного потенциала страны и привести к недовольству населения. Он мог наблюдать собственными глазами, как подобная операция сказалась на США, которые перешли от быстрых военных побед после свержения талибов в Афганистане и в Ираке к длительной работе по преобразованию общества. Это не только вызвало рост сопротивления в этих странах, но и ослабило сами США.

Если ситуация в Сирии стабилизировалась и Дамаск способен дать отпор оппозиции благодаря подкреплениям из иранского Корпуса стражей исламской революции и Хизбаллы, то России нет никакой необходимости продолжать свою кампанию. В данном случае Кремль действует сообразно тому, как Москва действовала после многих лет войны в Афганистане, а именно создала условия для существования своего союзника, которого будет обеспечивать инструментами сохранения своего существования.

Здесь уместно вспомнить, что режим Мухаммеда Наджибуллы в Афганистане развалился не из-за противодействия со стороны моджахедов после вывода Красной Армии из страны. Он просуществовал до распада Советского Союза, когда Москва прекратила поставки помощи и военной техники. Схожий подход, возможно, выбран и для Сирии.

Кроме того, вывод войск из Сирии может быть жестом в сторону Саудовской Аравии. Перспектива столкновения с Эр-Риядом — это не то, что хотелось бы Москве. Действительно, для России важнее, по мнению автора, договориться с Саудовской Аравией о стабилизации мировых энергетических рынков, чтобы цены на них могли восстановиться. Тогда Москва сможет наполнить свой бюджет и социальные фонды. Шаг Кремля может быть сигналом для Эр-Рияда о том, что, спася своего союзника от свержения, Москва, тем не менее, готова идти на соглашения.

Таким образом, в Сирии может быть проведена некоторая степень децентрализации, а также создано правительство национального единения — что находится в интересах Эр-Рияда. Москва, отказываясь бороться за Асада до конца и выводя войска после стабилизации его правления, создает условия для компромисса. С учетом того, что министры нефтедобычи должны собраться в апреле и обсудить, является ли заморозка объемов добычи нефти целесообразной инициативой, момент для вывода войск может быть расценен как жест в сторону Эр-Рияда.

Возможно, в Кремле хотят напомнить Асаду, что помощь России не безгранична. В Москве не хотят делать за Асада его работу. Своей операцией Россия дала Асаду шанс на спасение, сможет ли он им воспользоваться — зависит только от него.

В ближайшие дни и недели станет ясно, в какой степени Россия выводит свои войска. Важно отметить, что Москва сохранит за собой позиции в Сирии для защиты своих ВМС и ВВС, что даст Кремлю возможность оперативно вернуться в регион, если изменятся интересы и ситуация. Тем не менее объявление о выводе говорит о том, что Путин рассматривает операцию в Сирии, не как цель в самой себе, но как часть долгого пути по восстановлению позиции России в качестве великой мировой державы.