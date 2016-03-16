Магас, 16 марта, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Действующая раньше в Ингушетии примирительная комиссия отныне будет функционировать при главе республики. Такое предложение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, посчитав, что такая инициатива будет целесообразной. По его мнению, необходимо переходить к новой системе взаимодействия примирительной комиссии и органов власти республики.

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Как сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе главы региона, на встрече Юнус-Бека Евкурова с членами комиссии были подведены итоги ее работы за прошедший год и обсуждены планы на 2016 год. В 2015 году за помощью в примирительную комиссию обратились 34 семьи, ставшие участниками конфликтов по разным причинам.

Главой республики были отмечены значительные результаты в деле примирения враждующих сторон, достигнутые членами комиссии в прошлом году. При формировании нового состава комиссии необходимо предусмотреть участие в ней известных религиозных и общественных деятелей из всех муниципальных образований республики.

Для работы в новом формате по поручению главы Ингушетии руководителем Управления по делам религии при главе РИ Яхьей Хадзиевым будет разработан план работы и дальнейшая стратегия деятельности примирительной комиссии в обновленном составе.

Стоит отметить, что за время деятельности комиссии удалось разрешить свыше 150 споров и конфликтов, возникших на почве кровной мести. Всего за последние пять лет было выявлено более 200 случаев конфликтов на почве кровной вражды. Кроме того, улажено более 300 межличностных споров на деловой, экономической и семейной почве.