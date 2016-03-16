Москва, 16 марта, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Роспотребнадзор и другие ведомства разработали новую систему контроля качества продовольствия в России. Как пишет газета «Коммерсантъ», проект рассчитан на срок до 2030 г. и уже направлен на утверждение в Минэкономразвития РФ.

jagodicy.ru Пищевые добавки

«Несовершенство правовых и организационных механизмов (приводит к тому, что) на рынке имеет место оборот продукции, не отвечающей потребностям большинства населения», — отмечают авторы стратегии.

Для изменения данной ситуации надзорной службой, в частности, предлагается предусмотреть государственную регистрацию пищевых добавок, ароматизаторов и заквасок, а также перепроверить систему допуска этих продуктов на российский рынок.

Кроме того, ведомство выступает за создание единой информсистемы, которая будет отслеживать движение продовольствия — от компонентов до готовой продукции.

Как сообщил источник издания в Роспотребнадзоре, итоговая версия стратегии может быть представлена в апреле 2016 года.