Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Мощный снежный циклон, который в среду обрушился на Камчатку, привел к транспортному коллапсу в крупнейших населенных пунктах региона. В частности, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, автобусы не ходят в столице края, между краевым центром и вторым по величине городом полуострова — Елизово, а в городе подводников — Вилючинске, и вовсе запретили ездить на машинах.

ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю Мощный снежный циклон парализовал Камчатку

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Как заявил корреспонденту ИА REGNUM сити-менеджер Петропавловска Дмитрий Зайцев, утром, до основного удара циклона, в городе работало более 150 автобусов, ближе к обеду их количество сократилось на 40 единиц. «Потом и вовсе осталось около 50, но и эти машины мы решили отправить в парк. Дороги чистятся — проезд возможен, но нулевая видимость не позволяет обеспечить безопасность пассажирских перевозок», — сказал собеседник агентства, отметив, что автобусы не ходят в том числе в несколько пригородных поселков.

По словам сити-менеджера, вечером в столице Камчатки пройдет совещание с транспортниками, на котором и будет решаться — когда вновь выпустить автобусы. Они могут выйти на линию до этого совещания при улучшении погоды.

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Кроме того, в транспортных компаниях края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что временно прекращено движение автобусов из Петропавловска-Камчатского до второго по величине города региона — Елизово. Причина — нулевая видимость и гололед.

В закрытом городе подводников — Вилючинске, власти и вовсе запретили движение какого-либо транспорта. Все дороги перекрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку обрушился мощный циклон со снегом и штормовым ветром. В столице региона с сопки практически в центре города сошла лавина, которая обрушилась на три машины. Никто не пострадал.