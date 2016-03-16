Горно-Алтайск, 16 марта, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске набирает обороты скандал, связанный с расследованием уголовного дела о мошенничестве при покупке казенного автомобиля. Следователи считают, что машина была продана по заниженной почти вдвое цене. Одним из фигурантов дела является мэр столицы Республики Алтай Виктор Облогин, в собственности которого сейчас находится эта машина. Эксперты убеждены, что шумиху вокруг этого дела во многом спровоцировал сам мэр, и на пользу ему она не пойдет.

Александр Тырышкин ИА REGNUM Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин

На прошлой неделе у мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина прошел обыск. Он проводился в рамках уголовного дела о мошенничестве при продаже автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который находился в муниципальной собственности. Стоимость машины составляла более 1,5 млн рублей, однако с помощью сфальсифицированных документов он был продан за 800 тыс. рублей, считают следователи. В результате действий должностных лиц муниципальному образованию причинен крупный ущерб в сумме более 700 тыс. рублей. Выяснилось, что автомобиль в данное время находится в собственности Облогина. Он объяснил это обстоятельство тем, что сначала машину у муниципалитета купил его личный водитель, который через год, испугавшись больших расходов на содержание авто, продал транспортное средство мэру.

После обыска мэрия распространила официальное заявление Виктора Облогина, в котором говорилось, что возбуждение уголовного дела носит «заказной характер» и связано с предстоящими выборами в Госдуму, в которых он, по некоторым данным, намеревался принять участие. В тот же день на высказывание мэра отреагировало Следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай. «У нас был и остается один государственный заказ — от имени народа бороться с коррупцией. Поэтому вместо пустых, ни к чему не обязывающих заявлений мэру следовало бы оказать всяческое содействие в расследовании», — говорилось в заявление СУСК.

Мэр решил «ответить на ответ» следователей и дал в начале этой неделе интервью местным изданиям. Облогин заявил, что на сотрудника администрации, на основании показаний которого он попал в число фигурантов дела, следователи оказывали давление, угрожали. «Заказчиками» мэр считает предпринимателей Анатолия Банных и Евгения Вдовина, которые действуют через подконтрольных им лиц в силовых ведомствах региона (местные СМИ делают вывод, что речь идет о руководителе Управления ФСБ Сергее Карамаеве). Виктор Облогин также сообщил, что в Генпрокуратуру направлена жалоба на незаконные действия следствия.

Вечером 15 марта ситуация получила продолжение. В Следственное управление был доставлен начальник транспортного отдела городской администрации Алексей Плешков, который несколько лет назад был заведующим гаражом мэрии. Выяснилось, что именно Плешков в начале марта дал показания на Облогина, а затем, через две недели, написал на имя мэра докладную, в которой рассказал, что эти показания у него «выбили» с помощью запугивания. Как сообщает пресс-служба мэрии, после того, как Плешкова доставили в СУСК, «на него оказывали психологическое давление и высказывали угрозы». «Ну, все, ты попал, написал на нас жалобу, пытаешься отказаться от своих показаний, еще и адвоката взял, теперь ты точно сядешь, а мы-то хотели тебя свидетелем пустить. Жди теперь больших неприятностей», — цитируют неназванного сотрудника правоохранительных органов на официальном сайте мэрии. — Следователи все это время требовали от него каких-то признательных показаний». Плешкова отпустили через несколько часов, в администрации утверждают, что ему из-за волнений стало плохо, чиновник был вынужден вызвать врачей.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай корреспонденту ИА REGNUM не стали комментировать эту ситуацию.

В местных массмедиа тем временем цитируют неназванного источника в силовых ведомствах: «Администрации города сейчас нужно оказать давление на органы следствия всяческими страшилками и угрозами обратиться «наверх». Некоторые мэры, кстати, так делали, кричали о заказе, но потом их вина была доказана судом, и они получали приговоры».

Политолог Анатолий Савостин считает, что мэр сам спровоцировал шумиху вокруг его дела и теперь не может справиться с информационным потоком и направить его в нужное ему русло. «Опыт показывает, что прямой публичный конфликт с органами правопорядка не приносит хороших результатов политикам. Мне кажется, что последние действия мэра необдуманные, излишне импульсивные. Складывается впечатление, что мы наблюдаем закат политической карьеры градоначальника. О планах идти в Госдуму от «Единой России» после такой истории просто не может быть и речи», — говорит эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктора Облогина называли одним из вероятных участников праймериз «Единой России» и кандидатом от партии власти на думский мандат по одномандатному округу, расположенному в Республике Алтай. На праймериз уже заявились несколько местных политиков, в том числе спикер Госсобрания Иван Белеков, однако Облогин документы подать еще не успел.