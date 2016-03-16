Москва, 16 марта, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Нефть марки Brent попытается передвинуть нижнюю границу сложившегося торгового диапазона. Теперь она проходит по отметке 38,30 долл./барр., однако потенциал дальнейшего падения остается ограниченным, так как даже на совершенно четкую позицию Ирана актив реагирует довольно сдержанным дрейфом вниз, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

capitalgains.ru Нефтяная вышка

«Опубликованные данные от Американского института нефти (API) показали прирост запасов энергоносителя лишь на 1,5 млн баррелей вопреки прогнозам роста на 3,4 млн. Это вернуло Brent в район 39,00 и может подтолкнуть и обратно выше 40,00, если публикуемый 16 марта еженедельный отчет от Минэнерго США покажет сокращение объемов коммерческих запасов в подземных хранилищах», — высказала свое мнение Афанасьева.

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«Стоит обратить внимание, что в последнее время наблюдается постепенное снижение объемов нефти, что может стать фундаментом для продолжительного, хотя и умеренного укрепления Brent», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта цены на нефть вернулись к росту на фоне данных API о запасах в США. Так, по состоянию на 08:06 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,93% — до 39,10 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,35%, до 36,83 доллара за баррель.