Вашингтон, 16 марта, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В США по итогам «супервторника» миллиардер Дональд Трамп (Республиканская партия) и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон (Демократическая партия) выигрывают предварительное партийное голосование в четырех из пяти штатов, сообщает CNN.

focus.lv Американские избиратели.

Праймериз и кокусы прошли в штатах Флорида, Северная Каролина, Иллинойс, Миссури, Огайо и на северных Марианских островах. В самом «дорогом» (победа дает республиканцам 99 голосов в национальной конвенции) штате — Флорида — Трамп по итогам обработки 92−98% результатов набрал 45,8% против 27% у Марко Рубио. Клинтон в этом штате набрала набирает 64,5% против 33,3% у сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

В Северной Каролине Трамп победил у Теда Круза, набрав 40,4% против 36,7%. Клинтон обошла Сандерса — 54,6%, против 40,8%. В Иллинойсе победа также за Трампом (38,% против 30,5%) и Клинтон (50,3% против 48,8%. В Миссури у Трампа минимальный разрыв с конкурентом — 40,8% против 40,7%, Клинтон проиграла Сандерсу.

В Огайо Трамп набрал 35,9%, проиграв первенство 47,1% местному губернатору Джону Кейсику, Клинтон выиграла у Сандерса 56,5% против 42,7%. На северных Марианских островах миллиардер получил 72,8% голосов выборщиков (24% у Круза).