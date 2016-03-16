Москва, 16 марта, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Рубль попал под давление сразу двух факторов: растущего спроса на доллар США в преддверии заседания ФРС, а также ослабших позиций цен на нефть. Впрочем, уже 16 марта все может измениться, так как предварительные данные по американским запасам энергоносителя от API показали более низкие темпы прироста, чем предполагалось, а встреча FOMC может завершиться очередными невнятными комментариями, которые дадут рынкам понять, что радикальных шагов в течение ближайших месяцев ждать не стоит, считает старший аналитик ГК ForexClub

ИА REGNUM Рубль

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«История с выводом российских военных сил из Сирии на время отошла на второй план, так как не получила бурной реакции на рынках и дополнительных комментариев со стороны официальных лиц. Тем не менее фундаментально этот фактор вкупе с приближающимся налоговым периодом может оказывать умеренную поддержку российской валюте на протяжении ближайших двух недель», — сказала Афанасьева.

«Таким образом, несмотря на закрытие торгов вторника выше 71,00 по паре USD/RUB, сохраняется оптимизм и не исключены новые попытки тестирования районе 70,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта рубль отступал в парах с иностранными валютами вслед за нефтью. Официальные курсы ЦБ РФ на 16 марта составляют 70,54 руб. за американскую валюту и 78,32 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 39 и 15 копеек соответственно. Цены на нефть снизились. Баррель североморской нефти стоит $38,45 (-2,7%),