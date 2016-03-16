Дамаск, 16 марта, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Россия укрепит свои позиции на международной арене благодаря выводу основной части Воздушно-космических сил (ВКС) из Сирии, пишет The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

По мнению издания, руководству России удалось выполнить в арабской республике все поставленные задачи и вовремя вывести свои войска, а не «прыгнуть в трясину», как предполагал ранее глава Белого дома Барак Обама.

Среди успехов российской военной операции политологи называют предотвращение попытки западных стран добиться отставки президента Сирии Башара Асада, восстановление роли РФ на Ближнем Востоке, а также разрушение «изоляции» на международной арене.

Автор статьи отмечает, что благодаря своей политике Москва укрепляет свой имидж в качестве суверенного глобального тяжеловеса и одновременно остается в эпицентре мировых событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны генералу армии Сергею Шойгу с 15 марта начать вывод основных сил ВКС РФ из Сирии.

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