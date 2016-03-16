Пекин, 16 марта, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Пекин выразил обеспокоенность в связи с инцидентом с кораблем береговой охраны Аргентины, потопившем китайское рыболовецкое судно.

thanhniennews.com Лю Кан — официальный представитель МИД КНР

Китайские дипломаты призвали аргентинскую сторону принять эффективные меры по предотвращению подобных ситуация в будущем.

Официальный представитель МИД КНР Лю Кан сообщил, что сразу после получения известия о случившемся китайские дипломаты направили в посольство Аргентины в Пекине официальное письмо с требованием провести тщательное расследование инцидента, пишет «Сина синьвэнь».

«Мы требуем обеспечения безопасности и законных прав и интересов китайских моряков. Аргентине необходимо срочно принять меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем», — заявил на пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, береговая охрана Аргентины потопила китайское рыболовецкое судно при попытке задержать его за незаконный промысел внутри прибрежной экономической зоны страны. Никто из моряков не пострадал.