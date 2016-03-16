Тальменка, Алтайский край, 16 марта, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Поселковый совет Тальменского района Алтайского края отказал в прошении о выделении земли в Парке Победы под строительство храма местной православной религиозной организации прихода Свято-Духовской Церкви. Ответ за подписью главы поссовета Валерия Пантилеева подписан накануне. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 марта, сообщил секретарь Тальменского районного отделения КПРФ Вячеслав Латышев. В подтверждение он предоставил полный текст документа.

Алтайская митрополия Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий и глава администрации Тальменского района Игорь Жарков

Несмотря на положительное решение о строительстве, вынесенное по итогам общественных слушаний, Валерий Пантелеев не счел возможным нарушать федеральное законодательство об охране культурного наследия. Как следует из его ответа приходу, речь идет о статье 5 п. 1 Федерального закона от 25. 06. 2002 года, где говорится о том, что на территории памятников строительство объектов капитального строительства запрещено.

В Тальменке — как раз тот самый случай: Аллея Победы посажена в память ветеранов Великой Отечественной войны и является единым комплексом с Мемориалом Славы. Закреплено это постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов еще 2 апреля 2001 года («Перечень парков Победы — мемориалов войнам — землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны).

Более того, проведя слушания, администрация поселкового совета, как выяснилось, нарушила и другой документ. Совет депутатов Тальменского поссовета 14 марта 2013 года утвердил Положение о порядке проведения слушаний в р.п. Тальменка. Так вот, согласно этому документу, «на публичные слушания не выносятся рассмотрение вопросов строительства объектов капитального строительства».

Как пояснил ИА REGNUM сам Валерий Пантелеев, это уже второе прошение священников о выделении земли в Парке Победы.

«Первое письмо отец Виктор направил нам в конце 2015 года. Церковь просила о выделении 1 тыс. 600 квадратных метров земли в парке. Мы подняли все документы, в том числе — Кадастровой палаты, и выяснили, что зона парка является объектом культурного наследия. И в первом ответе уже указывали на это обстоятельство. Второе — точно такое же прошение, но с просьбой выделить уже 500 квадратных метров в парке, мы получили накануне проведения слушаний — 9 мая», — пояснил глава поселкового совета.

На вопрос о том, почему, вопреки Положению, слушания все-же были объявлены и проведены, Валерий Пантелеев сослался на решение вышестоящего начальника — главы администрации Тальменского района Игоря Жаркова.

«Мы не против строительства храма, мы против нарушения законодательства. Ведь мы еще и Правила землепользования и застройки нарушаем. Парк Победы расположен в рекреационной территориальной зоне и согласно Градостроительному регламенту, строительство храмов в данной зоне не предусмотрено», — подчеркнул глава поселкового совета.

Помимо всего прочего, он напомнил, что итоговый документ, принятый по итогам проведения публичных слушаний, носит лишь рекомендательный характер для органов местного самоуправления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строить или не строить храм в Парке Победы решали на общественных слушаниях 10 марта. По свидетельству присутствующих, мнения которых редакция уже приводила в статье «На Алтае ради строительства храма жертвуют Парком Победы», администрация Тальменского района задействовала все имеющиеся ресурсы, для того, чтобы голосование было положительным.

Причем, как видно на видеозаписи слушаний, многие тальменцы высказывались не против храма, а против места, выбранного для его строительства. Припомнили Отцу Виктору и высказывание о том, что Парк Победы для культового учреждения облюбован из-за его удачного расположения — на центральной площади Тальменки, где «больше проходимость».

Выступая на слушаниях, 80-летний ветеран труда Алексей Бобров — бывший председатель совхоза — заявил, что был свидетелем закладки Парка Победы. Он вспомнил как ревностно раньше защищали эти деревья от порубок.

«За то, что парк хотели рубить, жители уже мстили: на ограде председателя райкома партии написали краской «лесоруб». Не троньте парк! Он посажен в честь героев, которые воевали. Для тех, кто хотел бы поклоняться Богу, на мемориале уже построена часовня. А храм пусть будет в другом месте. Нужно помнить, что кроме воцерковленных, за нашу Победу воевали атеисты. Те, кто шли в бой, иногда говорили «Если умру — считайте меня коммунистом». Не нужно все это перемешивать», — подчеркнул ветеран.

И все же, несмотря на повторное отрицательное заключение главы поселкового совета, попытки добиться желаемого еще будут предприняты. Так считает депутат Тальменского райсовета Леонид Черепанов.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он констатировал, что власти Тальменского района уже выходили на депутатов с предложением о реорганизации поселкового совета. «Вопрос этот может быть вынесен уже на ближайшую сессию. Ну, а следующий этап — передача земель поссовета на уровень района. Не исключаю, что глава наш торопится это осуществить, с тем, чтобы разрешить церкви строительство в Парке Победы», — подчеркнул депутат.

На вопрос о том, не побоится ли в таком случае Игорь Жарков взять на себя ответственность за нарушение законов, Леонид Черепанов признался: «Увы, нам закон не писан».