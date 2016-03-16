Вашингтон, 16 марта, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Россия не будет освобождена от американских санкции, связанных с Украиной. Вывод российских ВКС из Сирии не позволит России «соскочить с крючка». Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд во время слушаний в Конгрессе, передает НТВ.

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Комментируя действия России по выводу основных групп ВКС РФ с территории Сирии, Нуланд заявила следующее: «Вывод российских войск из Сирии не означает, что мы позволим России соскочить с крючка (санкций) в связи с Украиной».

Политик отметила, что в вопросе санкций США будут оценивать политику России по Украине безотносительно сирийской ситуации. По её словам, санкции против РФ сохранятся до тех пор, пока в полном объёме не будут выполнены Минские соглашения. Что касается санкций, которые были введены против России за присоединение Крыма, они будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернётся в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта Путин приказал министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу с 15 марта начать вывод основных сил ВКС РФ из Сирии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские самолёты начали покидать авиабазу «Хмеймим» в Сирии 15 марта.

16 марта с авиабазы «Хмеймим» в САР вылетела очередная группа самолетов Воздушно-космических сил России.

Читайте подробнее: Из Сирии в Россию вылетела новая группа самолетов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал решение президента России Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии.

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