Каир, 16 марта, 2016, 04:53 — ИА Регнум.

Крупнейший китайский автопроизводитель Chery возобновляет производство автомобилей в Египте под одноименным брендом. Автомобили будет собираться в Египте при содействии двух крупнейших египетских автоконцернов Ghabbour Auto (GB) и Aboul Fotouh Automative (AFA).

guztur.com Египет

Выйдя на египетский рынок в 2004, Chery успешно реализовали более 30 тыс. автомобилей, став самым популярным китайским автомобильным брендом в Египте, пишет «Синьхуа».

"Возобновление производства автомобилей в Египте является важным шагом для Chery. Египет является ведущей страной в регионе, который весьма перспективен для нас», — сообщил президент правления Chery International Хэ Сяоцин.

Глава Chery International добавил, что трёхстороннее сотрудничество с египетскими концернами гарантирует успешные продажи и популяризацию бренда в стране.

Сборка автомобилей будет производится на заводе Aboul Fotouh Automative, концерн Ghabbour Auto займется маркетингом. В планах сторон увеличение производственных мощностей до показателя в 40 тыс. автомобилей ежегодно.