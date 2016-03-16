Таллахасси, США, 16 марта, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Сенатор Марк Рубио, претендовавший на пост президента США от Республиканской партии, принял решение завершить свою предвыборную кампанию. Соответствующее заявление политик сделал после поражения на праймериз в своём «домашнем» штате Флорида, передаёт CBS News.

voces.huffingtonpost.com Марк Рубио — сенатор США от штата Флорида

В своём выступлении Рубио констатировал, что в 2016 году ему не суждено стать президентом США. Вместе с тем сенатор отметил, что по-прежнему испытывает оптимизм по поводу будущего США.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на праймериз в американском штате Флорида, состоявшихся 15 марта, среди демократов лидирует экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, среди республиканцев — миллиардер Дональд Трамп.

После подсчёта более двух третей голосов Хиллари Клинтон набирает 65,2%, Дональд Трамп — 45,3%.