Монтевидео, 16 марта, 2016, 04:16 — ИА Регнум. Посольство США в Уругвае обнародовало аналитический материал — руководство для инвесторов, желающих работать на рынке этой страны. Среди негативных факторов в материале названы излишняя бюрократизированность, низкий уровень достижений в области образования и невысокая производительности труда в стране.

channelpronetwork.com Аналитика

В настоящее время более 120 американских компаний работает в Уругвае с инвестиционным потенциалом в 1 млрд 300 млн долларов. Основными объектами инвестиционных вложений в Уругвае являются целлюлозные заводы, строительство (недвижимость в международном курорте Пунта-дель-Эсте, гостиницы и офисные здания), сельское хозяйство и так далее. На сегодняшний день в американских компаниях, работающих в США, занято более 15 тысяч сотрудников, сообщает El Pais.

Отметим, что США занимают шестое место в числе стран-покупателей уругвайской продукции, и четвёртое место среди поставщиков.