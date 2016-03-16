Пекин, 16 марта, 2016, 04:02 — ИА Регнум.

Государственная администрация по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны КНР представила конкретные меры по ускорению развития военной промышленности в Китае и продвижению сотрудничества гражданских и военных предприятий.

.showchina.org Китайская армия

Более 1 тыс. частных компаний получили разрешения и сертификаты на исследование, разработку и производство вооружения и военной техники.

Таким образом, количество частных предприятий, разрабатывающих оружие, за последние 5 лет увеличилось на 127%, пишет «Чжунго цзюньван».

В 2016 г. Государственная администрация по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны КНР ускорит реструктуризацию военно-промышленного комплекса Китая.

В планах чиновников углубление интеграции частных и государственных предприятий, а также укрепление международного сотрудничества в проектах по созданию вооружения, ориентированных на экспорт.