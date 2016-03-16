Буэнос-Айрес, 16 марта, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Береговая охрана Аргентины потопила китайское рыболовецкое судно при попытке задержать его за незаконный промысел внутри прибрежной экономической зоны страны. Об этом сообщил начальник береговой службы Мигель Анхель Рейес, передаёт портал La Nacion.

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По его словам, три судна-нарушителя зашли примерно на пять километров вглубь исключительной экономической зоны Аргентины ночью в воскресенье, 13 марта. Пограничники подавали рыбакам звуковые и визуальные сигналы, однако на судах выключили огни и не выходили контакт.

При попытке задержания нарушителей двум судам удалось уйти, тогда как третья рыболовная шхуна попыталась пойти на таран, после чего по ней открыли огонь, в результате судно затонуло.

Начальник береговой охраны уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Весь экипаж китайского судна был спасён. В настоящее время нарушителей доставляют в порт Мадрин, куда, как ожидается, они прибудут утром 16 марта. Теперь морякам грозит суд за нарушение законодательства Аргентины.