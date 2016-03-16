Минск, 16 марта, 2016, 03:39 — ИА Регнум. В январе 2016 года КГБ Белоруссии возбудил семь уголовных дел по части 2 статьи 243 УК «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», а также по части 3 статьи 233 УК «Незаконное предпринимательство» в отношении учредителей и должностных лиц белорусской фирмы «Франдеса» и некоторых других субъектов хозяйствования, связанных с компанией. Об этом 15 марта сообщил государственным СМИ постсоветской республики председатель Комитета госбезопасности постсоветской республики Валерий Вакульчик.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, специализирующаяся на химических средствах защиты растений «Франдеса» вывела из постсоветской республики через офшоры около $45 млн. Председатель КГБ пояснил: «Использовался офшорный механизм формирования цены на импортируемое сырье. С 2008 года это позволило необоснованно вывести из Беларуси и скрыть от налогообложения порядка $45 млн. По отдельным наименованиям превышение цен зарубежных производителей составляло до 200%».

«Проведено более 80 обысков. Изъята финансовая документация, печати и штампы подставных фирм, более $1,7 млн наличными. Арестовано имущество фигурантов уголовных дел на общую сумму около $5 млн», — цитирует БелТА Вакульчика.

Как сообщало ИА REGNUM, долгое время спецслужбы Белоруссии не обращали внимания на происхождение люксовых иномарок, коттеджей в «царских посёлках» и другой недвижимости у председателей колхозов (СПК) и их родственников, а также у чиновников и бизнесменов, причастных к освоению бюджетных средств по госпрограмме «возрождения и развития села». Особое внимание КГБ постсоветской республики к образу жизни взращённых Александром Лукашенко «олигархов» совпало с очередным кризисом в постсоветской республике.