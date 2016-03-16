Каракас, 16 марта, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил сожаление, что президент США Барак Обама завершает своё правление с «позорным пятном» — санкциями против Венесуэлы, когда на самом деле он должен бы заняться серьёзными социальными и экономическими проблемами США: безработица, бедность и так далее.

ИА REGNUM

Мадуро заявил, что именно власти США виноваты в кровопролитии на Ближнем Востоке, в иммиграционных кризисах в таких странах, как Сирия, Ирак и Афганистан, сообщает La Radio del Sur.

Кроме того, президент Венесуэлы уверен, что продлением ещё на один год санкционных мер против Венесуэлы Обама «придал стимул планам оппозиции, готовящей переворот». Николас Мадуро предложил Бараку Обаме «отложить в сторону ненависть, безумие и политические интересы», передаёт Prensa Latina.

Комментируя политику кнута и пряника, которую Белый дом демонстрирует по отношению к Гаване и Каракасу, Николас Мадуро сказал, что, вопреки играм Вашингтона, Куба и Венесуэла останутся навсегда едиными странами в рамках Боливарианского альянса.