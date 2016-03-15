Москва, 16 марта, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Преподавателей российских вузов обяжут изучить принципы и приёмы вербовки молодёжи террористами и обучат способам противодействия различным манипулятивным психотехникам. Специально для этих целей в апреле выйдет в свет методическое пособие «Предупреждение вовлечения молодёжи в террористические и экстремистские организации», пишет 16 марта газета «Известия».

Девушка

По информации издания, разработчиками пособия выступили Общественная палата и Антитеррористический центр государств-участников СНГ. Его первый тираж составит 5 тысяч экземпляров.

Как рассказала член ОП, председатель комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, в методичке подробно рассматриваются приёмы вербовки молодёжи в экстремистские организации, в том числе особое внимание уделяется противодействие вербовке в социальных сетях.

В пособии утверждается, что вузы сегодня представляют особенный интерес для вербовщиков. Именно здесь всё чаще фиксируются попытки привлечь на свою сторону молодёжь со стороны «Исламского государства», различных групп неонацистского толка, квазирелигиозных сект.

«Уже ни для кого не секрет, что на медиаресурсах ИГИЛ размещены вакансии для специалистов, своего рода job desk. Востребованы носители всех военных и медицинских специальностей, лингвисты и переводчики, IT‑ и медиаспециалисты, энергетики и специалисты по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, химики», — говорится в методичке.

Основная цель, которую ставят перед собой разработчики пособия, — помочь преподавателям в подготовке лекций для проведения профилактической работы. Отмечается, что содержащиеся в пособии методические рекомендации были одобрены Национальным антитеррористическим комитетом.