Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Мощный циклон с большим количеством снега и штормовым ветром обрушился на Камчатку. Основной удар стихии сейчас, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в метеоцентре, приходится на крупнейшие населенные пункты региона — Петропавловск-Камчатский, Елизовский район и Вилючинск.

Николай Сверчков. В метель. 1857

«В трех населенных пунктах сейчас идет сильный снег, сила ветра достигает штормового. В течение дня циклон распространит свое влияние и на другие муниципалитеты и накроет почти весь полуостров», — говорят в метеоцентре.

На данный момент Камчатка отрезана от внешнего мира — самолеты на полуостров, на который можно добраться только по воздуху, не летят.

«На сегодня отменен рейс из Москвы и в столицу, задерживаются рейсы из Владивостока и Хабаровска. По местным маршрутам не летаем», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в главном аэропорту Камчатки.

Ранее сообщалось, что из-за подхода мощного циклона на Камчатке объявлена лавинная опасность. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

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