Вашингтон, 16 марта, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Американские санкции против России сработали эффективно, так как нанесли ущерб российской экономике, считает министр финансов США Джейк Лью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как заявил американский министр, в Вашингтоне старались сделать так, чтобы санкционные меры не ударили по рядовым российским гражданам, а коснулись лишь людей, наиболее близких к процессу принятия решений в стране, передаёт «Русская служба новостей».

Джейк Лью добавил, что точно определить влияние санкций США на данный момент сложно, тем не менее, учитывая падение цен на нефть, негативное влияние на российскую экономику оказывают сразу много вещей.

Как передавало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд 15 марта заявила, что Госдепартамент намерен изучить, какие ещё санкции можно ввести против России из-за «аннексии Крыма».

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит прошёл после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.