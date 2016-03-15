Тбилиси, 16 марта, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии назвала пятерых лиц, которые привлечены к уголовной ответственности за нарушение тайны личной и семейной жизни и подозреваются в распространении незаконных видеозаписей.

Оптика

По информации следствия, 26 декабря 2015 года Гела Гурцкая связался с директором ООО «Хроника +» Элисо Киладзе и предложил ей для распространения в СМИ незаконные видеозаписи из личной и семейной жизни других граждан. 3 февраля 2016 года Гела Гурцкая был арестован на основании определения суда, а при обыске его дома была изъята карта памяти с незаконными видеозаписями.

На основании проведенного расследования прокуратура установила происхождение видеозаписей и круг причастных к преступлению лиц. Среди них оказался бывший сотрудник департамента конституционной безопасности МВД Грузии Николоз Хачапуридзе, который в декабре 2015 года связался с Гелой Гурцкая и в обмен на денежное вознаграждение предложил сбыть одну из тайных записей директору «Хроника+» Элисо Киладзе.

Самому Хачапуридзе эти записи передала его подруга Инга Чатояни, которая, в свою очередь, получила видеозаписи летом 2015 года от адвоката Ираклия Пхаладзе. Адвокат Пхаладзе же взял тайные аудио‑ и видеозаписи у Зураба Джамалашвили и решил распространить их за денежное вознаграждение.

При обыске дома адвоката Ираклия Пхаладзе 13 марта 2016 года был изъят его персональный компьютер, где хранились вышеупомянутые и другие видеозаписи, сделанные в период до июня 2012 года.

Следствие также установило, что сын Зураба Джамалашвили, передавшего записи адвокату Пхаладзе, Василий Джамалашвили в период с 18 июля 2012 года до 15 октября 2012 года работал в департаменте конституционной безопасности заместителем начальника четвертого оперативно-технического управления.

На данном этапе в отношении Гелы Гурцкая, Николоза Хачапуридзе, Инги Чатояни и Ираклия Пхаладзе начато уголовное преследование по статье 157-ой УК, часть третья, подпункт «а», что предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. 14 марта 2016 года был задержан Зураб Джамалашвили, которому предъявлено обвинение по статье 157, части 1 УК.

Одновременно прокуратура продолжает расследование с целью установления лиц, распространивших незаконные видеозаписи в соцсетях 11 и 14 марта 2016 года. По данному делу создана специальная следственная группа, в которую входят сотрудники прокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В рамках расследования Грузия обратилась за правовой помощью к компетентным органам США в связи с запросом информации об IP-адресах серверов Youtube, Facebook и Google, чтобы установить страну, в которой были размещены в интернете тайные видеозаписи из личной жизни граждан Грузии, и идентифицировать связанных с этим преступлением интернет-пользователей. В своем обращении Грузия просит установить, кто конкретно создал страницу в Facebook от имени политика, с которой журналистам и другим лицам была разослана ссылка на тот веб-сайт, где были размещены скандальные видеоматериалы. Прокуратура Грузии обратилась в офис Google, чтобы его сотрудники по истечении определенного времени не стерли в автоматическом режиме определенные IP-адреса. Кроме того, прокуратура немедленно разослала администрациям соответствующих веб-сайтов требование блокирования и снятия с сайтов незаконных видеозаписей, что было удовлетворено.

С целью получения дополнительной информации в Тбилиси были проведены обыски 6 квартир, с 5 разных объектов сняты записи камер внешнего наблюдения, изъятая компьютерная техника направлена на комплексную экспертизу, допрошены 10 лиц, в том числе те журналисты, на личные страницы которых были высланы незаконные видеозаписи.

Прокуратура продолжает интенсивное расследование с целью установления всех лиц, связанных с этим преступлением. Кроме того, грузинская сторона обратилась за правовой помощью к компетентным органам других стран.

Как известно, в последний период в Грузии участились факты размещения в интернете тайных видеозаписей, отражающих личную жизнь граждан.