Ла-Пас, 16 марта, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Команда юристов Боливии проанализировала возможные доводы Чили, которые будут представлены 25 июля 2016 года на рассмотрение Международного суда против боливийского иска, передаёт Pagina Siete.

Озеро Титикака, Боливия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный суд ООН в Гааге выступил против возражений Чили о компетентности этого суда в споре с Боливией за выход к морю. Члены Гаагского суда отметили, что суд обладает юрисдикцией на основании статьи 31 Пакта Боготы и может удовлетворить просьбу Многонационального государства Боливии в иске от 24 апреля 2013 года. В итоге было принято решение отклонить встречный иск Чили. Сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда.

В результате Второй Тихоокеанской войны (1879−1883 годы) боливийцы лишились пустыни Атакама с богатыми запасами селитры и меди, а также выхода к морю — прибрежные земли были оккупированы Чили. У Боливии до сих пор есть собственный военно-морской флот, который базируется на озере Титикака.