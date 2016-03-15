Вашингтон, 16 марта, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Готовящийся визит в Москву госсекретаря США Джона Керри не связан с решением российской стороны о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника Госдепартамента США.

ИА REGNUM

«Поездка в Москву — не результат решения. Эту дискуссию Керри и Сергей Лавров вели давно», — заявил собеседник агентства.

В то же время в Госдепартаменте признали, что решение президента России Владимира Путина о выводе ВКС из Сирии стало неожиданностью для американской стороны. Как отметил чиновник Госдепа, в Вашингтоне о данном решении узнали из выпусков новостей.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские власти пока прорабатывают возможность визита Джона Керри в Москву. Ранее в этот же день западные СМИ сообщили, что госсекретарь США прибудет в Москву на следующей неделе для переговоров с Владимиром Путиным.

Напомним, 14 марта президент России отдал приказ о выводе основных российских сил из Сирии. Владимир Путин заявил, что Воздушно-космические силы России выполнили свою задачу в Сирии. Приказ российского лидера, по мнению экспертов, резко изменил конфигурацию сил на Ближнем Востоке.