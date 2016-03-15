Москва, 15 марта, 2016, 22:23 — ИА Регнум. ЦСКА победную шайбу забросил в меньшинстве, а СКА — в равных составах. Правда остальные три шайбы питерцы забросили в большинстве, и в этом элементе они явно пока лучшие.

cska-hockey.ru ЦСКА атакует и побеждает

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 3:2 (1:1, 0:0, 2:1), счёт в серии 4:1

(1:1, 0:0, 2:1), счёт в серии «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) 1:4 (0:0, 1:2, 0:2), счёт в серии 2:3

Следующий матч между СКА и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 17 марта, а завтра, 16 марта, пятые матчи полуфинальных серий пройдут на Востоке. «Металлург», выигрывающий в серии с «Сибирью» со счётом 3:1, может в случае победы оформить выход в финал восточной конференции, и то же самое может сделать «Салават Юлаев», если победит в Омске «Авангард».